“Es necesario recordar que existe un solo rito —el rito romano— que debe inculturarse en las diversas realidades eclesiales e invertir en la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios”, dijo el Cardenal Jaime Spengler, presidente del episcopado brasileño, tras participar del primer consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV.

Esto, precisó el también Arzobispo de Porto Alegre en declaraciones a ACI Digital, debe realizarse “para que se promueva lo que el Concilio Vaticano II señaló como el camino de la Iglesia, también en el ámbito de la liturgia, en la época actual”.

La liturgia y la relación de los episcopados con la curia romana eran dos de los cuatro temas a debatir en la reunión de los cardenales en Roma los días 7 y 8 de enero, pero por la falta de tiempo se decidió abordar únicamente la sinodalidad y la misión.

“Es cierto que necesitamos profundizar para comprender mejor el significado del sínodo y la sinodalidad”, declaró el purpurado. “Esto requiere una mentalidad y un corazón abiertos por parte de todos”, añadió.

En opinión del cardenal, “no faltan signos de resistencia al principio de sinodalidad en diversos niveles de la vida eclesial. Por lo tanto, es necesario comprender mejor el concepto, sí, pero también recordar que la Iglesia es una comunidad de bautizados, de discípulos del crucificado y resucitado”.

Creado cardenal en octubre de 2024 por el Papa Francisco, Spengler destacó la oportunidad de mostrar su cercanía al Papa León XIV durante el consistorio en Roma, que fue “una oportunidad única para que el Colegio Cardenalicio expresara su comunión con el Santo Padre y su disposición a, actuando colegialmente, abordar juntos los asuntos más importantes en la atención diaria de la Iglesia presente en los diversos continentes”.

“La convocatoria del próximo consistorio en junio forma parte, creo, del deseo del Santo Padre de continuar escuchando al Colegio, como medio privilegiado para contar con su apoyo en el gobierno de la Iglesia”, declaró.

El Papa Francisco sólo convocó tres consistorios extraordinarios en sus doce años de pontificado. “El camino del discernimiento, siempre necesario, requiere la disposición a escuchar, orar y dialogar, siempre atentos a los signos de los tiempos y a la gran, hermosa y rica tradición de la Iglesia”, destacó el cardenal.

Situación en Venezuela

Spengler preside además el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM). Los días del consistorio también estuvieron marcados por las repercusiones de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Vivimos una crisis geopolítica, en la que el multilateralismo desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial ha dejado de ser respetado por algunos”, afirmó el cardenal.

“Hay indicios de una pérdida de relevancia política para las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”, dijo el purpurado y resaltó que “la Iglesia tiene una posición bien definida en el contexto de la geopolítica internacional”.

“La promoción del bien común; el respeto a las diferencias; la importancia y la dignidad de los sistemas democráticos; el lugar, en el contexto de las naciones, de una paz desarmada y desarmada; el principio de libertad religiosa; el derecho de toda persona a lo necesario para vivir con dignidad son algunos de los aspectos que guían las posiciones de la Iglesia en el contexto político internacional”, afirmó.

Para concluir, el Cardenal Spengler dijo que “estamos viviendo una crisis de liderazgo político. Contamos con hombres y mujeres comprometidos con la actividad política. Sin embargo, sufrimos las consecuencias de la falta de estadistas”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital