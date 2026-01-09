El Papa León XIV celebrará un segundo consistorio de cardenales a finales de junio y desea que estas reuniones se lleven a cabo de manera anual.

El Vaticano hizo el anuncio el jueves por la noche, al concluir el primer consistorio extraordinario del Santo Padre, que duró dos días. Se espera que el próximo encuentro se celebre los días 27 y 28 de junio, en la víspera de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el papa quisiera celebrar reuniones anuales de tres a cuatro días de duración, lo que permitiría más tiempo para el debate sobre diversos temas de importancia y para intervenciones libres de los miembros del Sagrado Colegio Cardenalicio.

El Cardenal Stephen Brislin, de Johannesburgo (Sudáfrica), declaró a los periodistas en una sesión informativa de clausura en el Vaticano que él y los demás cardenales consideraron este consistorio una experiencia “muy enriquecedora y muy profunda”. Dijo también que valoraron que les diera la oportunidad de “conocerse entre sí y escucharse mutuamente”. El hecho de que el papa desee celebrar más reuniones, añadió, demuestra que el propio pontífice también “lo consideró muy importante” y útil.

El cardenal señaló que se expresaron algunas dudas cuando se les informó de que serían divididos en pequeños grupos, y que existía “ciertamente una preocupación” de que no hubiera suficiente oportunidad para “expresarse y escuchar a los demás”. Aun así, dijo que consideró que la forma en que se organizaron los grupos, divididos en dos bloques, fue “muy útil” y “dio la oportunidad de que cada cardenal pudiera hablar”, aunque no fuera escuchado por toda la asamblea.

La liturgia se mencionó brevemente, dijo al National Catholic Register —periódico de EWTN News— el Cardenal Wilfrid Napier, arzobispo emérito de Durban (Sudáfrica). Sin embargo, señaló que la Misa tradicional en latín y “detalles particulares como esos” no se debatieron. “Creo que todo giró en torno a cómo llevar a toda la Iglesia al mismo nivel en la evangelización; pienso que ese fue el punto principal”, afirmó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Varios cardenales expresaron la esperanza de que otros temas no tratados se aborden en futuros consistorios.

Poca información trascendió tanto durante como después del consistorio, ya que los cardenales dijeron a los periodistas que el Papa León les había instruido a mantener la confidencialidad de los trabajos. No obstante, el Cardenal Brislin, acompañado en la rueda de prensa del jueves por el cardenal filipino Pablo David y el cardenal colombiano Luis José Rueda Aparicio, habló con relativa libertad.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



