El Cardenal Joseph Zen Ze-kiun lanzó una enérgica crítica a la sinodalidad en el reciente consistorio extraordinario de cardenales, calificándola como una "manipulación férrea" que constituye un "insulto a la dignidad de los obispos".

El obispo emérito de Hong Kong también calificó de "ridícula y casi blasfema" la "continua referencia al Espíritu Santo" que se hizo durante el Sínodo sobre la Sinodalidad 2021-2024.

El cardenal, de 93 años, hizo estas declaraciones durante uno de los dos períodos de debate libre del consistorio del 7 y 8 de enero, que reunió a 170 de los 245 miembros del Colegio Cardenalicio, en el primer encuentro importante de este organismo con el Papa León XIV desde su elección.

En apasionados comentarios, publicados el 9 de enero por The College of Cardinals Report, el obispo emérito criticó al Papa Francisco por eludir al colegio episcopal, a la vez que el Pontífice argentino insistía en que era un medio apropiado para "comprender el ministerio jerárquico".

El cardenal cuestionó la capacidad de cualquier papa para escuchar a todo el Pueblo de Dios y si los laicos representan al Pueblo de Dios. Preguntó si los obispos elegidos para participar en el proceso sinodal habían sido capaces de llevar a cabo un trabajo de discernimiento.

"La férrea manipulación del proceso es un insulto a la dignidad de los obispos, y la continua referencia al Espíritu Santo es ridícula y casi blasfema", dijo el Cardenal Zen. "Ellos esperan sorpresas del Espíritu Santo. ¿Qué sorpresas? ¿Que repudie lo que inspiró en la tradición bimilenaria de la Iglesia?", cuestionó.

El purpurado también observó aparentes inconsistencias en el documento final del sínodo: que se declaró parte del magisterio y, sin embargo, afirmó no establecer ninguna norma; que, si bien enfatizó la unidad de enseñanza y práctica, indicó que estas podrían aplicarse según "diferentes contextos"; y que cada país o región "puede buscar soluciones más adaptadas a su cultura y sensibles a su tradición y necesidades".

El cardenal chino también señaló lo que llamó "muchas expresiones ambiguas y tendenciosas en el documento" y preguntó si el Espíritu Santo garantiza que "no surgirán interpretaciones contradictorias".

El Cardenal Zen se preguntó abiertamente si los resultados de lo que el documento llama "experimentación y prueba" de estas "nuevas formas de ministerialidad" se presentarán a la Secretaría del Sínodo y, de ser así, si la secretaría será "más competente que los obispos para juzgar los diferentes contextos" de la Iglesia en diversos países o regiones.

“Si los obispos se creen más competentes, ¿no conducen las diferentes interpretaciones y decisiones a nuestra Iglesia a la misma división (fractura) que se encuentra en la Comunión Anglicana?”, preguntó el cardenal.

Respecto a la Iglesia Ortodoxa, el purpurdo afirmó creer que sus obispos “nunca aceptarán” lo que denominó “sinodalidad bergogliana”, ya que, para ellos, la sinodalidad es “la importancia del Sínodo de los Obispos”.

El cardenal añadió que el Papa Francisco “explotó la palabra sínodo, pero ha hecho desaparecer el Sínodo de los Obispos, una institución establecida por Pablo VI”. El comentario de Zen fue una aparente referencia a cómo el difunto papa había remodelado la institución al otorgar a los no obispos un papel formal, haciendo que la institución dejara de ser simplemente un órgano consultivo episcopal.

La Oficina de Prensa del Vaticano y los cardenales elegidos para hablar con la prensa no mencionaron las declaraciones de Zen durante el consistorio.

En comunicados de prensa, se afirmó que no hubo críticas al Papa Francisco durante la reunión de dos días, aunque el Cardenal Stephen Brislin sí habló de una "divergencia" de opiniones, afirmando que algunos cardenales deseaban que se aclarara más el concepto de sinodalidad.

El consistorio fue una reunión a puerta cerrada, a la que no se permitió la entrada a los medios de comunicación y se pidió a los cardenales que mantuvieran la confidencialidad de los procedimientos.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.