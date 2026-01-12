El arzobispo Paul Coakley y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron el 12 de enero para hablar de áreas de “interés mutuo”, lo que probablemente incluyó temas relacionados con la aplicación de las leyes migratorias y la soberanía de Venezuela.

Mons. Coakley, Arzobispo de Oklahoma City, quien fue elegido presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2025, visitó a Trump en la Casa Blanca el lunes.

Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB, dijo en una declaración después de la reunión que “El arzobispo Coakley tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Trump, el vicepresidente [JD] Vance y otros funcionarios de la administración, en las que abordaron temas de interés mutuo, así como áreas para un mayor diálogo. El arzobispo Coakley agradece la participación y espera con interés continuar las conversaciones”.

La reunión fue a puerta cerrada para la prensa, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo al reportero de EWTN Owen Jensen que le preguntaría al presidente sobre la posibilidad de ofrecer un informe de la reunión.

El Papa León XIV ha dicho que los inmigrantes deben ser tratados con dignidad y animó a todas las personas en Estados Unidos a atender el mensaje de los obispos estadounidenses sobre inmigración.

Coakley, al aparecer en el programa de CBS News “Face the Nation” el 21 de diciembre de 2025, anticipó que la inmigración sería un tema de conversación con Trump y dijo: “Creo que tenemos oportunidades para trabajar juntos. Tenemos oportunidades para hablarnos con franqueza”.

Después de la acción militar de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, el 4 de enero el Papa pidió pleno respeto por la soberanía nacional de Venezuela y por los derechos humanos y civiles de su pueblo.

Más temprano este 12 de enero, el Papa León XIV se reunió con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el Vaticano.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.