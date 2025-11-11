El Arzobispo de Oklahoma City, Mons. Paul Coakley, fue elegido para servir como nuevo presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) en una votación realizada el 11 de noviembre.

Los obispos eligieron al Obispo de Brownsville, Texas, Mons. Daniel Flores, como vicepresidente. Flores sirve en la diócesis más meridional de Texas y quedó en segundo lugar en la votación. Posteriormente, Coakley ganó una segunda vuelta.

Coakley, quien anteriormente fue secretario de la USCCB, desempeñará un mandato de tres años como presidente, sucediendo al expresidente, el arzobispo Timothy Broglio. Los obispos realizaron la elección durante la Asamblea Plenaria de Otoño en Baltimore.

El presidente electo de la USCCB tiene un historial de promover una cultura de la vida, oponerse a la ideología de género y apoyar a los migrantes.

El arzobispo, que cumplió 70 años en mayo, se convirtió en obispo en 2004. Ha servido en la Arquidiócesis de Oklahoma City desde 2011. Posee una licenciatura en teología sagrada.

La defensa de Coakley de una cultura de la vida es una continuación del liderazgo de Broglio en ese tema. Durante la presidencia de Broglio, los obispos sostuvieron que el aborto es la “prioridad preeminente” en las elecciones.

En 2022, Coakley elogió a los legisladores de Oklahoma “por apoyar medidas provida” tras una ley que prohibió casi todos los abortos. Dijo que, para construir una cultura de la vida, se debe reconocer “la dignidad inherente de toda persona [y que] requiere las protecciones que brinda la legislación provida y un profundo cambio de corazón”.

Coakley ha criticado al gobierno de Oklahoma por su apoyo a la pena de muerte. En 2022, dijo: “El uso de la pena de muerte sólo contribuye al continuo embrutecimiento de la sociedad y a la espiral de violencia”.

En 2023, expresó preocupación por el aumento de la disforia de género y la promoción de la ideología de género en la sociedad estadounidense. Brindó consejos a los padres, pero criticó los fármacos y cirugías utilizados para facilitar una transición de género.

Coakley también ha criticado los esfuerzos de deportación masiva emprendidos por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. En febrero de este año, dijo que las deportaciones están “creando miedo e incluso angustia para nuestros vecinos inmigrantes, migrantes y refugiados que han llegado en busca de los mismos sueños que aguardaban a muchos de nuestros antepasados en un momento diferente de la historia”.

También dijo en el comunicado que “la inmigración ilegal está mal, y deberían considerarse esfuerzos renovados para proteger las fronteras de nuestra nación”. Mencionó preocupaciones sobre la trata de personas y de drogas, pero señaló que la mayoría de las personas que ingresaron ilegalmente al país “son miembros honorables de nuestras comunidades e iglesias, no criminales violentos”.

El obispo Flores será vicepresidente

Flores es expresidente del Comité de Doctrina de la USCCB y fue el único obispo de la frontera sur en contienda para el cargo de presidente.

Flores desempeñará un mandato de tres años como vicepresidente, sucediendo al exvicepresidente, el arzobispo William Lori.

Flores, de 64 años, tiene un doctorado en teología sagrada y es exprofesor de teología. Es obispo desde 2006. Fue uno de los 12 obispos que sirvieron en el Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de la Sinodalidad y es un promotor de la sinodalidad en la Iglesia.

En 2017, Flores dijo que el apoyo a las deportaciones masivas es “cooperación formal con un mal intrínseco”, similar a llevar a alguien a una clínica de abortos. Ha expresado preocupación por la polarización en la Iglesia y ha instado a una “conversación civil … para buscar lo que es bueno y hacer prioridad cómo alcanzarlo y cómo evitar lo que es malo”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.