El Arzobispo de Portland, Mons. Alexander K. Sample, aseguró que los obispos católicos de Estados Unidos están trabajando para pedir a las autoridades “un trato humano y respetuoso” hacia los migrantes, en medio de las políticas migratorias que lleva adelante el gobierno de Donald Trump.

El prelado, quien participa en la reunión anual de los obispos en Baltimore, manifestó esto en una declaración publicada en inglés y español en el sitio web de la Arquidiócesis de Portland.

“Quiero asegurarles a nuestros hermanos y hermanas hispanos que los pastores de la Iglesia Católica en los Estados Unidos estamos trabajando diligentemente para abogar por un trato humano y respetuoso hacia ustedes. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aliviar este sufrimiento”, afirmó.

En su texto, Mons. Sample también transmitió su solidaridad a la comunidad hispana “por el temor y la ansiedad” que le continúa afectando debido “al aumento de la actividad de ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) dentro de nuestras comunidades, incluso ahora, en las cercanías de algunas de nuestras parroquias”.

“No importa si algunos de nuestros hermanos y hermanas tienen documentos o no. Todos son nuestros hermanos y hermanas en el Cuerpo de Cristo y poseen una dignidad humana que no proviene del gobierno, sino de nuestro Dios amoroso. Sepan que tanto yo como sus pastores estamos con ustedes en solidaridad durante este momento difícil”, afirmó.

El prelado escribió que está “profundamente preocupado” por esta situación que también termina afectando a los sacerdotes, ya que “se sienten impotentes para quitarles esta cruz” a sus comunidades.

“A todos mis hermanos sacerdotes, que están cuidando de nuestro pueblo en estos tiempos difíciles, quiero asegurarles mi apoyo y mis oraciones. Estamos juntos en esto, para defender la dignidad de toda persona humana, de cada hijo de Dios”, señaló.

Mons. Sample culminó su declaración pidiendo “a todos que nos apoyemos en el amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Solo Él es nuestra esperanza y solo en Él confiamos. Él está siempre con ustedes y nunca los abandonará. Pónganse en sus manos. Todos ustedes están profundamente en mis oraciones cada día. ¡Dios los bendiga! ¡Viva Cristo Rey!”.