En ocasión del Día de los Veteranos, varios obispos de Estados Unidos expresaron su profundo agradecimiento a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas, invitando a los fieles a elevar oraciones por ellos y por la paz.

Mons. James D. Conley, Obispo de Lincoln (Nebraska), recordó con emoción en su cuenta de X la memoria de su padre, quien “fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era un armador en un cargamento de aviones, fue mi héroe, y lo miro con mucho respeto. Todavía lo pienso mucho en este día”.

El prelado destacó que este 11 de noviembre debe ser un día para agradecer al Señor por las vidas de los veteranos, “por el ejemplo que nos dan y por proteger nuestras libertades, que disfrutamos tanto en este país y que a veces podemos dar por sentado”.

Mons. Conley concluyó invitando “a unirse a mí este Día de los Veteranos en oración por todos nuestros veteranos, miembros del servicio activo y sus familias”.

Por su parte, Mons. Daniel E. Garcia, Obispo de Austin, Texas, subrayó que esta fecha debe recordarnos el valor del sacrificio y la compasión: “Hoy honramos a los valientes hombres y mujeres que han servido a nuestra nación con fiel coraje. Que mantengamos sus heridas y dolores en sagrada confianza, sabiendo que son testigos vivientes de su compromiso y sacrificio para defender nuestro país”, escribió en el sitio web de su diócesis.

El obispo también llamó a los fieles a mirar hacia el futuro con esperanza cristiana: “Que este Día de los Veteranos nos recuerde que estamos llamados a ser personas de paz, empatía y compasión”.

“Mientras honramos a quienes han servido, continuemos trabajando y orando por el día en que la guerra ya no exista, manteniendo nuestros ojos y corazones fijos en Jesucristo, el Príncipe de la Paz”, concluyó.

De manera similar, el Arzobispo de Boston, Mons. Richard Henning, invitó a que este día sea no solo de gratitud, sino también de oración y sanación. “La celebración del Día de los Veteranos es un momento importante para hacer una pausa y expresar nuestra sincera gratitud a quienes han servido con honor en defensa de nuestra nación y de sus libertades”.

“También es un día de oración: por la sanación de las heridas, el consuelo de las pérdidas y el fortalecimiento de los espíritus a través de la compañía de los camaradas y la gratitud de una nación agradecida”.

Oración de los Obispos de Estados Unidos

Señor Dios, Padre Todopoderoso, creador de la humanidad y autor de la paz:

Al recordar el costo que pagamos por la libertad que poseemos, te pedimos que bendigas a los miembros de nuestras fuerzas armadas. Dales valor, esperanza y fortaleza.

Que siempre experimenten tu firme apoyo, tu amor tierno y tu sanación compasiva.

Sé su poder y su protector, guiándolos de la oscuridad a la luz.

A ti sean toda la gloria, el honor y la alabanza, ahora y por siempre. Amén.



