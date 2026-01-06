El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, este martes 6 de enero.

Según el Departamento de Estado, la llamada abordó “desafíos apremiantes que incluyen las iniciativas para mejorar la situación humanitaria, en particular en Venezuela, así como promover la paz y la libertad religiosa a nivel mundial”. Cabe destacar que el Cardenal Parolin sirvió como Nuncio Apostólico en Venezuela desde 2009 hasta 2013.

Ambos líderes “reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y la Santa Sede para abordar prioridades comunes en todo el mundo”, concluye el comunicado.

El Vaticano no ha dado detalles sobre la llamada para la hora de esta publicación. El domingo 4 de enero, durante el rezo del Ángelus, el Papa León XIV expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela y reclamó que se respete plenamente la “soberanía” nacional del país, tras la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“Con el corazón lleno de preocupación sigo la evolución de la situación en Venezuela”, afirmó el Pontífice, subrayando que “el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”.