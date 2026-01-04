La Arquidiócesis Primada de México pidió “cuidar la palabra” y buscar “fuentes confiables”, en medio de “momentos de alta tensión internacional”, evitando “la tentación de reaccionar con ligereza, ironía o dureza”.

En el editorial de este domingo de su semanario Desde la Fe, titulado Cuidar nuestras palabras y opiniones es cuidar la paz, subrayó que “en momentos de alta tensión internacional, lo que se dice —y la manera en que se dice— tiene consecuencias reales en la vida de los pueblos, especialmente de aquellos que ya viven heridas profundas marcadas por la pobreza, la violencia o la incertidumbre”.

“Las expresiones públicas, cuando se pronuncian sin prudencia, pueden alimentar el miedo, profundizar divisiones y agravar el sufrimiento de personas que ya han sufrido demasiado”, dijo.

Aunque no hace referencia directa al evento, el editorial de Desde la Fe se publica un día después de la acción militar estadounidense que llevó a la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y su traslado a Nueva York (Estados Unidos), donde ha sido formalmente acusado de permitir “que la corrupción alimentada por la cocaína prospere para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.

La Arquidiócesis de México señaló luego que “ante el momento que vivimos, hacemos un llamado a cuidar la palabra para que, de esta manera, también cuidemos al prójimo”.

“En el debate público, en los medios de comunicación y en las redes sociales, hagamos caer la tentación de reaccionar con ligereza, ironía o dureza”, subrayó.

Recordando el Mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de la Paz 2026, celebrada el 1 de enero, la arquidiócesis resaltó que el Santo Padre “destaca la urgencia de impulsar una paz ‘desarmada y desarmante’”, la cual “no nace de la imposición, de la humillación del adversario ni del uso de la palabra como arma, sino del reconocimiento de la dignidad de cada persona y de la responsabilidad ética de nuestras acciones y opiniones”.

“En lugar de arrastrar nuestras palabras al combate político, bendecir el nacionalismo o a justificar religiosamente la violencia y la lucha armada, la propuesta que nos hace el Papa es cultivar la oración, la espiritualidad y el diálogo como vías de paz y lenguajes del encuentro entre tradiciones y culturas”, añadió.

La Arquidiócesis de México subrayó que “la información veraz es un deber moral”, por lo que calificó de “indispensable” recurrir “a fuentes confiables y verificables, distinguir hechos de opiniones y evitar compartir contenidos que no contribuyan a una comprensión justa de la realidad”.