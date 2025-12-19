El Papa León XIV se prepara para vivir un año 2026 muy intenso en el Vaticano con citas tan importantes como la conclusión del Jubileo de la Esperanza o su primer consistorio de cardenales desde que fue elegido el pasado 8 de mayo.

1. Clausura del Jubileo de la Esperanza — 6 de enero

El 6 de enero de 2026, Solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa León XIV presidirá la Misa y el rito de cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, poniendo fin al Jubileo de la Esperanza que inició el Papa Francisco el 24 de diciembre de 2024. Este acto litúrgico cierra oficialmente un año que, según la bula papal Spes non confundit, ha sido vivido como “un tiempo de gracia y esperanza” para la Iglesia global.

León XIV atraviesa la Puerta Santa portando la cruz jubilar mientras encabeza la peregrinación de la Santa Sede el 9 de junio de 2025. Crédito: Vatican Media

2. Consistorio extraordinario de cardenales — 7 y 8 de enero

Tras la conclusión del Jubileo, el Papa ha convocado un consistorio extraordinario de cardenales para los días 7 y 8 de enero de 2026. Aunque aún no se ha precisado la agenda completa, este tipo de reunión suele reservarse para debatir temas de gran envergadura doctrinal, institucional o pastoral que afectan a toda la Iglesia. Su convocatoria en los días inmediatamente posteriores al cierre del Año Santo subraya la intención del Papa de marcar un nuevo rumbo tras la intensa experiencia jubilar.

3. Restauración extraordinaria en la Capilla Sixtina — enero–marzo

A partir de enero de 2026, los Museos Vaticanos iniciarán trabajos extraordinarios de conservación sobre el fresco del Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que se prolongarán hasta marzo, con la expectativa de concluir antes de la Semana Santa. Este proyecto responde a la necesidad de preservar la integridad de la obra maestra ante el impacto de millones de visitantes cada año.

4. Juicio de apelación en caso Becciu— 3 de febrero

El proceso de apelación en el caso relacionado con la gestión de fondos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede en la compra de un edificio en Londres (Inglaterra) fue aplazado hasta el 3 de febrero de 2026. El juez español Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota, preside la corte de tres magistrados que juzga la apelación del Cardenal Angelo Becciu, de 77 años. El 16 de diciembre de 2023, fue condenado por malversación de fondos con prohibición de ocupar cargos públicos. También se le sancionó con una multa de 8.000 euros.

5. Segunda Jornada Mundial de los Niños — 25 al 27 de septiembre

El Papa León XIV ha anunciado la celebración de la segunda edición de la Jornada Mundial de los Niños, que tendrá lugar en Roma del 25 al 27 de septiembre de 2026. Organizada por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, esta cita busca reunir a miles de niños y familias de todo el mundo para un momento de encuentro, oración y celebración por la paz y el futuro de la infancia.

El Papa bendice a un recién nacido. Crédito: Vatican Media

Posibles viajes internacionales del Papa León XIV en 2026

Aunque el calendario oficial de viajes aún no está cerrado, el Pontífice ha expresado su deseo de visitar varios países durante 2026:

• Argelia, país profundamente ligado a la figura de San Agustín, como parte de un posible itinerario continental aún en fase de diseño.

• América Latina: han sido mencionados Argentina y Uruguay como destinos posibles, junto con una visita ampliada a Perú y México, con especial interés en acudir a la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios marianos más visitados del mundo.

• España. El Papa también ha dejado claro que hay muchas probabilidades de un próximo viaje a España.