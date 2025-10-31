El Vaticano presentó este viernes el tema de la 100° Jornada Mundial de las Misiones, a celebrarse el 18 de octubre de 2026.

“Uno en Cristo, unidos en la misión”, es el tema de la próxima jornada misionera, según informa un comunicado del Dicasterio para la Evangelización, Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares, Obras Misionales Pontificias.

Con este tema se celebrarán los 100 años de esta jornada, instaurada por el Papa Pío XI a pedido de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe.

El comunicado recuerda que el Papa León XIV, en su mensaje de este año por la Jornada Mundial de las Misiones, resaltó que esta es una ocasión privilegiada en la que toda la Iglesia se une en oración por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica.

León XIV, recordando su experiencia personal como sacerdote y luego como obispo misionero en Perú, dijo “He visto con mis propios ojos cómo la fe, la oración y la generosidad demostradas en este Día pueden cambiar comunidades enteras”.

El comunicado indica además que “el tema de la Jornada Misionera Mundial de 2026, que en su primera parte recuerda el lema elegido por el Santo Padre para su pontificado ‘In Illo uno unum’ (En Él, uno solo), recuerda la unidad de los fieles en la fe, basada en la unidad de Cristo con el Padre, y la consiguiente misión común de evangelización”.

“El próximo paso en la preparación de la Jornada Misionera Mundial 2026 será la difusión, en los primeros meses del año, del mensaje del Santo Padre”, prosigue el texto del Vaticano.

“Este se convertirá en el hilo conductor de las numerosas iniciativas de animación y formación del espíritu y la responsabilidad misionera en todos los fieles a lo largo de este año significativo, durante el cual también se celebrará el 110° aniversario de la fundación de la Unión Misionera Pontificia”.

Esta, concluye el comunicado, fue “definida por San Pablo VI como ‘el alma de las otras Obras Misioneras Pontificias’ (Oficina para la Propagación de la Fe, Sociedad de la Santa Infancia y Fraternidad Sacerdotal San Pedro Apóstol). Estas cuatro sociedades, cada una con su propia especificidad, se dedican conjuntamente a promover la responsabilidad misionera entre los bautizados y a apoyar a las nuevas Iglesias particulares”.