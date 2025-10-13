El Papa León XIV pidió a los católicos apoyar a los misioneros con ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra el próximo 19 de octubre.

A través de un videomensaje, el Santo Padre —quien sirvió como obispo misionero en la diócesis peruana de Chiclayo—, precisó que esta jornada es una ocasión para que toda la Iglesia Católica se una en oración por los misioneros “y por la fecundidad de su labor apostólica”.

Con un tono cercano, compartió su experiencia como misionero en Perú, donde vio de primera mano “cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta Jornada pueden transformar comunidades enteras”.

Por ello, invitó a cada parroquia católica del mundo a participar en la Jornada Mundial de las Misiones, subrayando que sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio, “a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y a atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión”.

El Pontífice exhortó también a los fieles a reflexionar sobre nuestra llamada bautismal “a ser misioneros de esperanza entre los pueblos” y a renovar su compromiso “con la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra Esperanza, hasta los últimos rincones del mundo”.

El Pontífice concluyó su mensaje difundido este lunes agradeciendo a los fieles por su apoyo a los misioneros católicos en el mundo.