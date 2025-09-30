La Conferencia Episcopal Peruana y las Obras Misionales Pontificias (OMP) lanzaron este martes la colecta del Domund 2025, que se celebrará el domingo 19 de octubre bajo el lema “Misioneros de esperanza entre los pueblos”.

Durante la presentación, los responsables destacaron que la misión es “esencia de la Iglesia” y llamaron a los fieles a apoyar con oración y generosidad concreta a los territorios de misión, especialmente en Nigeria.

El P. Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, subrayó que “la Iglesia no existe para sí misma, sino para anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra”. Recordó las palabras del Papa Francisco: “La misión está en el corazón de la fe cristiana. No podemos guardar para nosotros las palabras de vida eterna que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo”.

El sacerdote advirtió que la evangelización no puede reducirse a proselitismo: “El anuncio del Evangelio se hace atrayendo y con libertad. Si no fuera así, la Iglesia de Cristo sería una asociación entre muchas otras que pronto terminaría desapareciendo”.

Por su parte, el P. José Hipólito Purizaca, director nacional de las OMP en el Perú, explicó que la colecta anual sostiene más de mil cien territorios de misión en todo el mundo, donde se financian colegios, capillas, comedores, hospitales, orfanatos y formación de catequistas.

“Cada gesto de solidaridad se convierte en un puente de esperanza que transforma vidas y comunidades”, señaló.

Añadió que este año se quiere poner especial énfasis en apoyar a la Iglesia en Nigeria: “Los misioneros en Nigeria se han quedado, ellos siguen ahí sosteniendo la fe y la esperanza de un pueblo que sufre. Necesitan de nuestra oración y colaboración, incluso económica, porque están dando su vida de manera literal”.

El P. José Antonio Fretel, director de las OMP en Lurín, insistió en que la colecta responde a uno de los fines principales de la Iglesia: “La liturgia, el sostenimiento del clero, la evangelización y la caridad. Este Domund nos invita a abrir corazones generosos que se abran para colaborar con la misión de la Iglesia”.

La jornada concluyó con el testimonio de una misionera laica con más de 25 años de experiencia en la selva, quien aseguró: “Vale la pena gastar la vida por las misiones, porque Jesús lo hizo con 33 años, y lo hizo muy bien. No tengamos miedo: con zapatos, con lluvia, con todo, hagamos la misión”.

El Domund (Domingo Mundial de las Misiones) se celebra cada año en la Iglesia Católica y busca animar la conciencia misionera de los fieles. Los aportes económicos de la colecta son enviados al Vaticano y redistribuidos a los territorios de misión más necesitados en todo el mundo.