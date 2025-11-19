Diego López Marina

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) convocó a los fieles a rezar por la visita ad limina apostolorum​ que sus obispos realizarán en enero de 2026 en Roma, encuentro en el que rezarán ante las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y dialogarán con el Papa León XIV.

En un comunicado, la CEP señaló que este tiempo será “un camino de renovación, escucha y esperanza para toda la Iglesia en el Perú” e informó que se ha puesto a disposición un subsidio de oración para que parroquias, comunidades, movimientos eclesiales y familias puedan unirse a esta peregrinación.

Según recordó la Conferencia Episcopal, la visita ad limina es una expresión de “profunda comunión” entre los obispos del mundo y el Sucesor de Pedro, y permite compartir con el Santo Padre la realidad pastoral de la Iglesia en cada país, así como fortalecer los lazos de unidad.

A continuación, la oración oficial difundida por la Conferencia Episcopal Peruana.

Oración por la visita ad limina

Señor Jesús, Buen Pastor, que guías a tu Iglesia por los caminos de la historia,
Te pedimos por nuestros Obispos, que se preparan para la Visita ad limina Apostolorum,
tiempo de gracia y de comunión con el Sucesor de Pedro.

Haz de esta visita un kairos de tu amor, un momento de escucha atenta y de conversión sincera,
de encuentro profundo contigo y con los hermanos,
y de esperanza para todo el Pueblo de Dios, en el Perú.

Que al postrarse ante las tumbas de los Santos Apóstoles lleven en su corazón los gozos y las penas,
las heridas y las esperanzas del pueblo peruano,
especialmente de quienes sufren la pobreza, la violencia o la soledad.

Te agradecemos por el don del Santo Padre, León XIV,
pastor con corazón peruano, que nos alienta con su palabra y con su ejemplo
para seguir las huellas de Santo Toribio de Mogrovejo, Rosa de Lima, Martín de Porres
y los santos peruanos.

Que Santa María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles,
acoja bajo su manto a nuestros Obispos y los acompañe en este peregrinar hacia Roma,
para que, fortalecidos por la fe de Pedro, regresen a sus Iglesias con nuevo ardor apostólico.

Amén.


Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.