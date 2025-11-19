La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) convocó a los fieles a rezar por la visita ad limina apostolorum​ que sus obispos realizarán en enero de 2026 en Roma, encuentro en el que rezarán ante las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y dialogarán con el Papa León XIV.

En un comunicado, la CEP señaló que este tiempo será “un camino de renovación, escucha y esperanza para toda la Iglesia en el Perú” e informó que se ha puesto a disposición un subsidio de oración para que parroquias, comunidades, movimientos eclesiales y familias puedan unirse a esta peregrinación.

Según recordó la Conferencia Episcopal, la visita ad limina es una expresión de “profunda comunión” entre los obispos del mundo y el Sucesor de Pedro, y permite compartir con el Santo Padre la realidad pastoral de la Iglesia en cada país, así como fortalecer los lazos de unidad.

A continuación, la oración oficial difundida por la Conferencia Episcopal Peruana.

Oración por la visita ad limina

Señor Jesús, Buen Pastor, que guías a tu Iglesia por los caminos de la historia,

Te pedimos por nuestros Obispos, que se preparan para la Visita ad limina Apostolorum,

tiempo de gracia y de comunión con el Sucesor de Pedro.

Haz de esta visita un kairos de tu amor, un momento de escucha atenta y de conversión sincera,

de encuentro profundo contigo y con los hermanos,

y de esperanza para todo el Pueblo de Dios, en el Perú.

Que al postrarse ante las tumbas de los Santos Apóstoles lleven en su corazón los gozos y las penas,

las heridas y las esperanzas del pueblo peruano,

especialmente de quienes sufren la pobreza, la violencia o la soledad.

Te agradecemos por el don del Santo Padre, León XIV,

pastor con corazón peruano, que nos alienta con su palabra y con su ejemplo

para seguir las huellas de Santo Toribio de Mogrovejo, Rosa de Lima, Martín de Porres

y los santos peruanos.

Que Santa María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles,

acoja bajo su manto a nuestros Obispos y los acompañe en este peregrinar hacia Roma,

para que, fortalecidos por la fe de Pedro, regresen a sus Iglesias con nuevo ardor apostólico.

Amén.



