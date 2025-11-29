El Cardenal Luis José Rueda Aparicio propuso que de cara a las elecciones del 2026 se trabaje un gran acuerdo nacional, para que el candidato que sea electo tenga una ruta sobre las grandes necesidades de Colombia.

El Arzobispo de Bogotá hizo esta propuesta el 26 de noviembre durante un diálogo en la emisora Vox Dei, en el marco de la visita que llevó a cabo hace unos días a la Diócesis de Cúcuta, que celebraba sus 70 años de creación.

El purpurado dijo que “es muy importante” que se apunte a lo principal que necesita Colombia y se busquen los puntos esenciales, sus grandes necesidades, “para que trabajemos como un gran acuerdo nacional y digamos estos cinco puntos constituyen el gran acuerdo nacional” y quien sea elegido lo asuma e incluya “dentro del plan de desarrollo nacional”.

El arzobispo puso como ejemplos la alimentación y la agricultura, la paz y la reconciliación, la cultura y la educación, “que es por donde transita realmente el mejoramiento de una sociedad”, y “el tema de la salud de la salud integral, del cuidado de nosotros los colombianos y, por lo tanto, del respeto a la vida”.

El Cardenal Rueda dio esta propuesta al ser preguntado sobre los principios que deben iluminar a los católicos, teniendo en cuenta que el próximo año se votará por el nuevo presidente y los nuevos miembros de la Cámara de Representantes y del Senado.

En su respuesta, el arzobispo también dijo que los comicios son una oportunidad para que los ciudadanos participen, porque “es muy importante que defendamos la democracia y la democracia se defiende participando en las elecciones”.

En ese sentido, el prelado invitó a los colombianos a no tomar la votación con escepticismo ni indiferencia, porque “si no votamos nosotros, otros eligen por nosotros y después tendremos que lamentarnos o equivocarnos”.

Finalmente, llamó a desarmar “el accionar político de nuestro país” y que las ideas y propuestas sean debatidas de forma pacífica.

“Que no haya ningún pueblo amenazado, que no haya ningún pueblo hostigado por los grupos armados, que no se le quite la vida a los candidatos, que se respete al que piensa distinto de nosotros. Por lo tanto, desarmar el proceso electoral para que sea un proceso maduro, sano, responsable buscando el bien común de nuestro país”, expresó.

Actualmente, los partidos políticos están en elecciones primarias para decidir quiénes postularán el próximo año. Sin embargo, esta etapa fue golpeada en junio con el atentado contra el precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien finalmente falleció en agosto.