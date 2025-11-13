La Bancada Provida del Congreso de Colombia informó que ha presentado ante el Consejo de Estado una demanda para que se anule una circular de la Superintendencia Nacional de Salud, porque “promueve cambios de sexo en menores” de edad.

En un comunicado del 11 de noviembre, el grupo que reúne parlamentarios de diversos partidos se refiere a la Circular 2024150000000011-5, que imparte “instrucciones para la atención médica de personas trans en Colombia”.

La Superintendencia Nacional de Salud —entidad adscrita al Ministerio de Salud— emitió dicha circular el 20 de septiembre de 2024 siguiendo la sentencia T-218 de 2022 de la Corte Constitucional.

Esta sentencia exhortaba al Ministerio de Salud a publicar una “guía de práctica clínica, con sus respectivos protocolos, para la atención integral en salud de las personas transgénero y, particularmente, para el suministro de los procedimientos médicos de afirmación de género”.

Sin embargo, la demanda presentada al Consejo de Estado indica que “las funciones de inspección, vigilancia y control que tiene la Superintendencia Nacional de Salud no contemplan la facultad reglamentaria propia de las directrices que imparte la referida Circular 2024150000000011-5”.

Asimismo, señala que el Congreso “no ha aprobado ninguna ley que imparta lineamientos para la atención de los menores de edad en materia de salud frente a procedimientos médicos tendientes a la afirmación de género en los niños, niñas y adolescentes”.

Por tanto, afirma el comunicado de la Bancada Provida, la circular ha sido “expedida sin competencia legal ni sustento científico”. Dicho documento “pretende imponer la ideología de género dentro del sistema de salud, incluso habilitando tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores de edad”, expresan los parlamentarios.

En ese sentido, los legisladores provida aseguran que la circular representa “una grave extralimitación de funciones y una afrenta a la Constitución, que reserva al Congreso y al Ministerio de Salud la facultad de regular estas materias”.

“Además, desconoce la objeción de conciencia médica, la patria potestad de los padres y los derechos fundamentales de los niños a su integridad y desarrollo armónico. Por ello, también se ha solicitado una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la Circular, mientras el Consejo de Estado resuelve de fondo”, afirma.

En el comunicado se pone como ejemplo el caso de Laura, “una menor de edad que fue sometida por la Fundación Valle del Lili a un proceso de hormonización y mutilación de órganos sanos, bajo la aprobación de lineamientos institucionales que, más que proteger, vulneran la integridad física y emocional de nuestros niños”.

“Este caso estremeció al país y despertó el clamor de miles de padres y ciudadanos que exigen respeto por la niñez y límites claros frente a los abusos cometidos en nombre de la ‘transición de género’”, expresan los legisladores colombianos.

En ese sentido, la Bancada Provida manifiesta que “ningún niño debe ser víctima de experimentos ideológicos ni de procedimientos irreversibles sobre un cuerpo sano”, y reitera su compromiso para que se escuche “el clamor de los padres” y en Colombia “se restablezca la sensatez, la verdad científica y el respeto por la dignidad humana”.