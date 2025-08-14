Se realizará en Buenos Aires el conversatorio “Hormonización en menores: testimonios de riesgos y consecuencias”, que ofrecerá una mirada crítica sobre el abordaje médico actual de la disforia de género en la infancia y adolescencia.

El evento es organizado por la Fundación Manada, con el apoyo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contará con expositores de Argentina, Chile y Colombia. Se llevará a cabo el martes 19 de agosto a las 18:00 horas en la sede legislativa (Perú 160), con la moderación de la periodista Claudia Peiró.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La jornada estará moderada por la periodista Claudia Peiró, licenciada en Historia por la UBA y colaboradora habitual de medios como Infobae y Ámbito Financiero.

Una preocupación que crece en el mundo

En el marco de un creciente debate internacional acerca de los tratamientos médicos aplicados a menores con disforia de género, comienzan a surgir alertas sobre los efectos adversos de estas terapias.

Países como Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia y Francia, ya han revisado sus políticas y recomiendan cautela clínica y acompañamiento psicológico integral.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En Brasil, por su parte, el Consejo Federal de Medicina prohibió recientemente el uso de bloqueadores hormonales para reasignación de sexo en menores de edad y elevó de 18 a 21 años la edad mínima para intervenciones quirúrgicas que afecten la capacidad reproductiva.

En Chile, tras un exhaustivo informe técnico, una comisión parlamentaria recomendó suspender el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).

Las voces contra la hormonización de menores

Para exponer la realidad sobre este tema, compartirán su experiencia personas que han vivido procesos de transición en su juventud y hoy advierten sobre las consecuencias irreversibles de estos tratamientos.

Es el caso de la chilena Nael Condell, de 38 años, quien denuncia daños sufridos tras una transición temprana que incluyó hormonodependencia y múltiples cirugías. Es una de las voces más activas en el llamado a derogar el PAIG en su país.

En la misma línea hará su aporte Karen Quiñones, de Colombia, ex activista LGBTIQ+ y actual misionera católica, quien vivió una transición hormonal durante siete años, con secuelas físicas y emocionales graves, y hoy comparte su proceso de sanación espiritual.

La argentina Yamila Dib ofrecerá su testimonio en video, con identidad protegida. Vivió más de dos décadas identificándose como varón, tras un diagnóstico psiquiátrico apresurado. Relata los efectos médicos y psicológicos de su transición temprana.

También integrará el panel la Dra. María José Mancino, médica psiquiatra, especialista en neurociencias y fundadora de “Médicos por la Vida”, quien expondrá desde una perspectiva clínica sobre los riesgos de intervenir hormonalmente en etapas de desarrollo.

Participará además Miriam Domínguez, madre fundadora de Fundación Manada, quien compartirá el recorrido familiar que la llevó a promover un enfoque empático y crítico del acompañamiento a familias.

Desde la Fundación Manada convocan a participar del conversatorio que “busca abrir un espacio de reflexión informado, donde profesionales, familias y ciudadanos puedan dialogar sobre una problemática que atraviesa realidades concretas y plantea desafíos éticos, médicos y sociales”.

La actividad cuenta con el auspicio del colectivo Mujeres Libres y Soberanas, y es de participación gratuita, con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/mBPoF9ST3AoQCEr9A .

Más información en redes sociales .