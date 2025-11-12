El senador colombiano, Mauricio Giraldo, criticó a la Corte Constitucional de Colombia por haber conminado a los despachos judiciales para que “se abstengan de ubicar elementos religiosos”, como los crucifijos.

El legislador se refirió a la sentencia SU-454/25 cuyo contenido fue informado por la Corte en un comunicado del 11 de noviembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Según el Tribunal, aunque “no está prohibida la exposición de símbolos religiosos en los despachos judiciales del país”, su presencia debe tener “una razón secular importante, verificable, consistente y suficiente, que las justifique”.

La sentencia puso como ejemplo el crucifijo que estuvo en la Sala Plena de la Corte Constitucional desde 1999 hasta su retiro en junio de 2024. Indicó que en este caso no se justificó por qué su presencia tenía “una importante razón secular, derivada de la relevancia histórica y artística del elemento”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Ante ello, el legislador del Partido Conservador les recordó a los magistrados de la Corte que “Colombia es un país creyente” con una población mayoritariamente cristiana que sí se siente representada por un crucifijo.

“Colombia no se va a prestar para que nos borren la historia, para que sea otra historia la que nos quieren contar”, manifestó el senador Giraldo.

“Invito a todo el pueblo colombiano, a toda la ciudadanía, que nos levantemos en contra de la Corte” y se les diga a los magistrados que “se están equivocando” porque “un crucifijo sí representa la civilización colombiana y recuerda la dignidad del ser humano”.

Además, señaló que para los creyentes el crucifijo recuerda que “todo un Dios dio la vida por el rescate de la humanidad, por salvarnos a cada uno de nosotros”.