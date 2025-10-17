La Comisión Europea ha propuesto eliminar las restricciones de edad que impiden a los menores cambiar legalmente de género en un nuevo informe titulado “Estrategia de Igualdad LGBTIQ+ 2026-2030”, que traza las líneas de acción para los próximos años.

El documento, publicado el pasado 8 de octubre, plantea diversas iniciativas en los ámbitos educativo, social, sanitario y jurídico, con el objetivo de promover políticas de “igualdad e inclusión”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Entre las medidas más polémicas se encuentra la recomendación de que todos los Estados miembros implementen procedimientos de reconocimiento legal de género basados únicamente en la autodeterminación personal, es decir, que cada persona pueda decidir su identidad de género sin necesidad de someterse a evaluaciones médicas o cumplir una edad mínima.

La Comisión Europea denuncia que algunos países de la Unión imponen procedimientos médicos o psicológicos a los menores que desean cambiar de género, lo que —según el texto— podría vulnerar los derechos humanos y supone una violación “de su autonomía corporal”.

En este contexto, la Comisión se compromete a “apoyar el desarrollo de procedimientos de reconocimiento legal de género basados en la autodeterminación que estén libres de restricciones de edad”, promoviendo así una armonización legislativa entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Una amenaza para la vida y la familia

Las más leídas 1 2 3 4 5

Stefano Gennarini, vicepresidente de Estudios Jurídicos de Center for Family and Human Rights (C-Fam), afirmó en declaraciones a ACI Prensa que la nueva estrategia LGBTI de la Comisión Europea “es un crimen contra la humanidad” que va en contra “de las tendencias democráticas de la mayoría de los países de Europa, que están retirando estos peligrosos experimentos en niños”.

También señaló que “socava los derechos de los padres al promover el acceso de los menores a tratamientos experimentales basados únicamente en la autodeterminación”.

Con esta estrategia, subraya Gennarini, la Comisión Europea “vuelve a demostrar que es la mayor amenaza para la vida y la familia en Europa y en el mundo”.

A su juicio, está promoviendo “un modelo de gobernanza peligroso y antidemocrático” y que, lejos de hacer el mundo más seguro, “al socavar la democracia y el autogobierno lo hace más peligroso e impredecible”.

La Comisión Europea también califica las “prácticas de conversión” como intervenciones dañinas y se compromete a publicar un estudio sobre su alcance y efectos, así como la coordinación de acciones que faciliten su prohibición en los países de la Unión Europea.

A este respecto, Gennarini comentó que “los niños que experimentan incomodidad y ansiedad con su cuerpo necesitan compasión y apoyo para crecer sanos en su propio cuerpo. No necesitan ser sometidos a experimentos”.

Subrayó además que “hasta el 95% de los adolescentes que sienten incomodidad y ansiedad respecto a su cuerpo y su sexo superan esos sentimientos sin intervenciones externas”.

Por el contrario, “aquellos que son sometidos a tratamientos y cirugías experimentales quedan permanentemente atrapados en una experiencia de incomodidad y ansiedad y continúan con un riesgo elevado de suicidio, hasta 20 veces mayor que el de sus compañeros”.

En este contexto, Gennarini advirtió sobre las graves consecuencias de estos tratamientos, que promueven fármacos y tratamientos experimentales “que frenan y distorsionan de forma permanente el desarrollo sano de los adolescentes, provocan castración química, esterilización, impotencia sexual y conducen a la eventual mutilación de partes del cuerpo que, de otro modo, estarían sanas”.

También precisó que “causan efectos secundarios, como infecciones y complicaciones urológicas” y “generan una dependencia de por vida de fármacos potentes y que alteran la mente”.