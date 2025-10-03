El término “cristianofobia” ha vuelto al centro del debate público en Europa, alimentado por un creciente número de incidentes contra iglesias, símbolos religiosos y creyentes.

Si bien la palabra evoca heridas que el continente conoce desde hace tiempo, su resurgimiento señala un nuevo desafío para la presencia cristiana en la vida pública. ¿Qué ha reavivado estas tensiones latentes y podrían las campañas que denuncian la cristianofobia estar alentando también a muchos a redescubrir la fe y a la Iglesia?

Más de 1.000 personas se reunieron recientemente en la Place de la Nation de París para romper el silencio en torno a la persecución contra los cristianos. La marcha —la primera de su tipo en la capital francesa— se organizó como respuesta al asesinato del refugiado cristiano iraquí Ashur Sarnya , cuya muerte fue registrada en video. Cristianos de múltiples denominaciones se unieron en la manifestación, portando cruces y ondeando banderas de Francia, Líbano, Irak y otros países.

Los datos

El término “cristianofobia” no es nuevo, pero da un nombre a realidades documentadas por las estadísticas.

En una respuesta escrita a una consulta de la Comisión Europea, se reveló que solo en 2023 hubo 2.444 incidentes de violencia contra cristianos en 35 países europeos, incluidos 1.000 casos en Francia.

Según el Observatorio de la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa , los ataques fueron desde la profanación de iglesias y símbolos cristianos (62% de los casos), hasta incendios provocados (10%), amenazas (8%) y actos directos de violencia (7%).

El término tampoco es ajeno al discurso internacional. Las Naciones Unidas lo adoptaron en la Resolución 72/177, que insta a los Estados a combatir acciones motivadas por la cristianofobia, junto con el antisemitismo y la islamofobia. En algunos contextos, se emplean términos alternativos como discriminación anticristiana u odio a los cristianos para suavizar la carga psicológica que lleva la palabra “fobia”.

‘Una notable renovación espiritual’

En medio del aumento de tensiones y ataques, la Iglesia en Francia —y en Europa en general— está experimentando una notable renovación espiritual, especialmente entre los jóvenes. Las estadísticas muestran un aumento significativo en el número de bautismos y confirmaciones, con muchos jóvenes adultos redescubriendo sus raíces cristianas.

Por ejemplo, solo durante la Pascua de 2025, 10.384 personas en Francia recibieron el sacramento del bautismo, junto con más de 7.400 adolescentes que recibieron la confirmación. De manera llamativa, el 42% de estos nuevos bautismos fueron de jóvenes entre 18 y 25 años, una señal de un creciente renacer de la fe impulsado por la juventud.

