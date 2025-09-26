El Obispo Emérito de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla y representantes políticos protagonizarán el encuentro “Lo que aporta la fe católica a España y a Europa” que se celebrará en el Congreso de los Diputados de España.
El evento, organizado por la asociación laical Enraizados en Cristo y la Sociedad, pretende “recuperar nuestras raíces cristianas para la vida pública”, no como un ejercicio de nostalgia, sino por considerarlo “una urgencia para afrontar los retos sociales, culturales y políticos de hoy”, según se detalla en su sitio web.
“La fe católica no es un vestigio del pasado, sino un motor que ha inspirado instituciones durante siglos, generado unidad y abriendo caminos de compromiso en favor del bien común. Recuperar ese espacio perdido, reencontrarnos, es apostar por un futuro más sólido y esperanzador”, añaden.
El foro, de libre asistencia previa inscripción gratuita, se desarrollará el próximo 13 de octubre en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, estructurado en dos partes.
En la primera, titulada “Una fe que construye: El origen de España y Europa”, estará protagonizada por el Administrador Civil del Estado y Administrador Principal de la Comisión Europea Javier Montero que abordará los orígenes y el proyecto cultural de la Unión Europea y Mons. Reig Pla, quien ofrecerá “una visión sobre la evolución reciente de España y la relación entre fe y vida pública, clave para comprender la situación actual”.
La segunda parte del evento consistirá en una mesa redonda protagonizada por el poeta, escritor y columnista Enrique García-Máiquez; el impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón; la exdiputada nacional y concejal del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano; el diputado nacional del Partido Popular Miguel Ángel Quintanilla; y José Jarque Sainz, miembro de la productora audiovisual Terra Ignota.
Esta tertulia de políticos y representantes de la sociedad civil está orientada “a generar propuestas concretas y prácticas, que puedan inspirar el trabajo de todos”, según los organizadores.