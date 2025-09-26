El Obispo Emérito de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla y representantes políticos protagonizarán el encuentro “ Lo que aporta la fe católica a España y a Europa ” que se celebrará en el Congreso de los Diputados de España.

El evento, organizado por la asociación laical Enraizados en Cristo y la Sociedad, pretende “recuperar nuestras raíces cristianas para la vida pública”, no como un ejercicio de nostalgia, sino por considerarlo “una urgencia para afrontar los retos sociales, culturales y políticos de hoy”, según se detalla en su sitio web.

“La fe católica no es un vestigio del pasado, sino un motor que ha inspirado instituciones durante siglos, generado unidad y abriendo caminos de compromiso en favor del bien común. Recuperar ese espacio perdido, reencontrarnos, es apostar por un futuro más sólido y esperanzador”, añaden.

El foro, de libre asistencia previa inscripción gratuita , se desarrollará el próximo 13 de octubre en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, estructurado en dos partes.

En la primera, titulada “Una fe que construye: El origen de España y Europa”, estará protagonizada por el Administrador Civil del Estado y Administrador Principal de la Comisión Europea Javier Montero que abordará los orígenes y el proyecto cultural de la Unión Europea y Mons. Reig Pla, quien ofrecerá “una visión sobre la evolución reciente de España y la relación entre fe y vida pública, clave para comprender la situación actual”.

La segunda parte del evento consistirá en una mesa redonda protagonizada por el poeta, escritor y columnista ​Enrique García-Máiquez; el impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón; la exdiputada nacional y concejal del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano; el diputado nacional del Partido Popular Miguel Ángel Quintanilla; y José Jarque Sainz, miembro de la productora audiovisual Terra Ignota.

Esta tertulia de políticos y representantes de la sociedad civil está orientada “a generar propuestas concretas y prácticas, que puedan inspirar el trabajo de todos”, según los organizadores.