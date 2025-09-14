A puertas de la celebración del inicio del proceso de independencia en el país, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a la unidad, y aseguró que “la Eucaristía nos da el combustible para hacer camino en México”.

La celebración de fiestas patrias en México recuerda que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el sacerdote católico Miguel Hidalgo y Costilla hizo la que se considera la proclama que sirvió de punto de partida al proceso independentista del país, con lo que se llama el “Grito de Dolores” en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores Hidalgo, estado de Guanajuato.

Tradicionalmente, la noche del 15 de septiembre el presidente del país, así como gobernadores y alcaldes, realizan una arenga en recuerdo de esa primera proclama.

La independencia de México se concretó el 27 de septiembre de 1821, cuando ingresó a Ciudad de México Agustín de Iturbide a la cabeza del llamado Ejército Trigarante, que defendía tres “garantías”: la fe católica como religión nacional, la independencia con respecto a España y la unión entre americanos y europeos.

En el editorial de su semanario Desde la Fe, titulado ¡Que viva la unidad de los mexicanos!, la arquidiócesis lamenta que “hay ocasiones en que México duele”, entre ellas “cuando conocemos alguna historia emanada por la inseguridad, cuando conocemos de aquellos a los que la violencia o la corrupción les arrebató su futuro, o cuando la división enfría el alma pública”.

Sin embargo, destaca que “este país también sabe levantarse cuando decide trabajar unido. No hablamos de uniformidad, que anula, sino de unidad plural, esa que permite disentir sin destruirse y sumar manos para lo esencial: cuidar la vida, la dignidad y el futuro de nuestros hijos”.

La Eucaristía: “nuestro punto de partida”

“Desde la Iglesia queremos abonar a esa unidad. Y nuestro punto de partida es la Eucaristía”, señala.

“El movimiento que necesitamos”, indica la Arquidiócesis de México, es “‘vayan’, mencionado por el sacerdote al final de cada misa, un ‘vayan’ que significa salir al encuentro del que sufre”.

“Si la Eucaristía no nos vuelve más hermanos, más justos y más disponibles, se queda en rito, pero si nos convierte en pan compartido, la parroquia se vuelve taller de país”, asegura.

Es necesaria, precisa, una unidad “para combatir los males que aquejan a nuestro país exige también honestidad para llamar al mal por su nombre; coraje para no normalizar la extorsión ni conformarnos con el ‘así es aquí’; y, claro, templanza frente a la polarización que todo lo reduce a bandos”.

“Esta unidad a la que invitamos desde la Iglesia no anula la crítica, la orienta. Nos pide bajar el volumen al grito y subir la frecuencia del encuentro”, subraya.

“Para quienes creemos en Dios, la Eucaristía nos da el combustible para hacer camino en México”, resulta la Arquidiócesis de México.

“Si nos encontramos allí, en el pan partido y en la calle compartida, confiamos en que podremos salir de esta etapa de miedo y fractura. No con magia, sino con realismo esperanzado, con la suma de pequeños actos, así como se hicieron grandes nuestros mejores antepasados”, concluye.