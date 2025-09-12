Juan Dabdoub Giacoman, histórico e incansable defensor de la vida y la familia en México, ha fallecido a los 71 años este 11 de septiembre en Ciudad de México, tras una larga lucha contra el cáncer.

La familia Dabdoub González informa que la velación se realizará este viernes 12 de septiembre, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en la funeraria Cayoso, ubicada en Calle Colima, Colonia Roma, Ciudad de México. La Misa de cuerpo presente será allí también este sábado 13 de septiembre por la mañana. La hora aún está por confirmar.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Católico de corazón y por convicción”, como se definía en sus redes sociales, Dabdoub Giacoman nació el 30 de noviembre de 1953 en Monterrey, Nuevo León (México), y se especializó en Mercadotecnia y Dirección de Empresas.

El también “rebelde por naturaleza e idealista por convicción” dedicó las últimas décadas al activismo en favor de la vida y la familia, y fundó el Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), organización con la que promovió una reforma para que la Constitución de México reconozca oficialmente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

La propuesta fue respaldada con más de 200.000 firmas de mexicanos, pero fue ignorada por el Senado.

Dabdoub Giacoman fue además parte del grupo fundacional del Frente Nacional por la Familia, que convocó una jornada histórica de manifestaciones en todo México el 10 de septiembre de 2016, en rechazo al intento del Poder Ejecutivo federal, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, de promover a nivel nacional el matrimonio igualitario.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Pocos días después, sólo en Ciudad de México, se congregaron más de 400.000 personas convocadas, entre otros líderes profamilia, por Dabdoub Giacoman.

En esa ocasión, el fundador de ConFamilia subrayó que “la familia es la célula fundamental de la sociedad y con esa base hicimos una iniciativa ciudadana para que la familia sea protegida por el Estado”.

“Si logramos mandar nuestro mensaje y mostrar que hay mucha gente dispuesta a salir a dar la cara como lo que está pasando ahora, vamos a tener la oportunidad de que los políticos ahora sí volteen a la sociedad y se empiecen a dar los cambios que los mexicanos necesitamos”, aseguró.

También criticó “la politización y la ideología de la educación” en México. En 2023, denunció que los libros educativos distribuidos desde el gobierno mexicano contenían “educación ideologizada”: “Dan una educación sexual que no le corresponde al Estado dar. La dan mal y la dan pervertida”, dijo a ACI Prensa.

En su lucha por la defensa de la vida y la familia, así como contra la ideología de género, organizó giras por diversas partes del país junto a personalidades como Agustín Laje y Nicolás Márquez, autores del Libro negro de la nueva izquierda.

Ha sido conferencista en diversos eventos internacionales y naciones en temas sobre la familia, panelistas en distintos programas de televisión y editorialista invitado, entre 1994 y 2012, en varios medios de comunicación como el periódico El Norte del Grupo Reforma, además de ser autor de múltiples artículos y ensayos sobre la defensa de la vida y la familia.

Participó en la Conferencia sobre población de la ONU en El Cairo (Egipto) en 1994; y en los congresos mundiales de familias de Ginebra (1999) y México (2004).

En 2009 recibió la orden “José Cecilio del Valle” en grado de comendador, condecoración otorgada por el presidente de Honduras, Roberto Micheletti, por su labor a favor de la democracia.

Dabdoub estudió en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) en Monterrey; una maestría en mercadotecnia en Thunderbird en Glendale (Arizona) y un postgrado en comercio internacional en la Fundación Getulio Vargas, en Río de Janeiro.

Fue profesor de planeación estratégica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, profesor de mercadotecnia en la Universidad de Monterrey y profesor en el Instituto de Capacitación de Mandos Intermedios, una filial del IPADE.

Fue presidente fundador de Familia Mundial y trabajó también en empresas como Kimberly-Clark México, el Grupo Gamesa-Nabisco y el Grupo Industrial Alfa.

En los últimos años, Dabdoub Giacoman se mantuvo firme en su activismo provida y pro familia, a la par que enfrentaba un duro cáncer. Tras una victoria inicial, en los últimos meses experimentó una recaída, con una metástasis que se extendió por su cuerpo.

Le sobreviven sus cuatro hijos, Juan Pablo, Patricio, Alejandro y Nicole; y una nieta.