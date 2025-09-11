Dos sacerdotes mexicanos sufrieron “un atentado armado” mientras circulaban a bordo de un vehículo en el estado de Michoacán, en un hecho que, según la Iglesia Católica, es parte de la “ola de violencia que vivimos en nuestra sociedad”.

En un comunicado compartido este 10 de septiembre, la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Morelia informó que la agresión ocurrió la noche del 9 de septiembre en las inmediaciones de Zinapécuaro, al noroeste del estado, a unos 50 kilómetros de la capital michoacana.

De acuerdo con el relato, el coche en el que viajaban los religiosos “fue interceptado por varios sujetos de procedencia e identidad desconocida, y abrieron fuego contra el automóvil, resultando herido el copiloto en ambas piernas”.

Los sacerdotes lograron avanzar algunos kilómetros “para luego abandonar el coche y resguardarse”. Más tarde contactaron a las autoridades, quienes localizaron su paradero y los trasladaron a la ciudad de Morelia, donde “fueron atendidos y ambos están fuera de riesgo”.

Hasta ahora se desconoce el motivo de la agresión. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación.

Por su parte, fuentes cercanas al Centro Católico Multimedial (CCM), institución que da seguimiento a agresiones contra miembros de la Iglesia Católica, advirtieron que la violencia en la región “está descontrolada”. Según declaró la organización a ACI Prensa, los grupos criminales “están robando camionetas como las que traían los padres”, lo que supondría un posible móvil del ataque.

Ese mismo día, la Fiscalía reportó un “intento de robo de vehículo” en carreteras de la misma región. Mientras el atentado contra los sacerdotes ocurrió en el tramo Zinapécuaro-Queréndaro, otro incidente se registró en la vía Queréndaro-Maravatío, donde viajaban servidores públicos en una camioneta que fue hallada con llantas ponchadas, vidrios rotos y varios impactos de arma de fuego.

Una “ola de violencia”

Ante los sucesos ocurridos, la Arquidiócesis lamentó que se esté atravesando una “ola de violencia que vivimos en nuestra sociedad”. Al respecto, señaló que “desaprobamos y condenamos este tipo de hechos que atentan contra la vida de cualquier persona”.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a construir “una sociedad segura donde reine la paz a la que estamos llamados por el mismo Dios, Nuestro Señor”.

Finalmente, exhortó a los fieles católicos a elevar plegarias por las víctimas, por sus familiares y sobre todo, exhortó hacer una oración “por la conversión de los responsables de éste y los demás hechos violentos que ocurren en nuestra sociedad”.