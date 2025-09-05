En un esfuerzo por sumar al empresariado mexicano para combatir la violencia en el país, la Iglesia Católica lanzó la iniciativa “Empresas por la Paz”, que busca reconocer a los negocios que destacan por sus buenas prácticas y compromiso social.

El anuncio se realizó el 3 de septiembre durante una conferencia de prensa del Diálogo Nacional por la Paz, organismo que coordina las acciones de la Iglesia frente a la violencia, en colaboración con asociaciones empresariales que agrupan a miles de emprendedores.

Según el INEGI, en México existen cerca de 5 millones de negocios, de los cuales el 95.5 % son pequeñas empresas. Todas podrán participar completando un cuestionario de 21 preguntas en la plataforma oficial y presentando evidencia de sus prácticas.

Negocios en la Ciudad de México. Crédito: EWTN Noticias

La iniciativa se fundamenta en la Agenda Nacional de Paz, que contempla 7 acciones nacionales de compromiso social y 14 acciones locales, orientadas a fortalecer a las empresas como espacios inclusivos y pacíficos.

El registro permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre de 2025, y los reconocimientos se entregarán públicamente el 31 de enero de 2026, tras la evaluación de un comité independiente.

El P. Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, precisó que el reconocimiento es honorario y “no es una certificación ni una norma”.

Destacó además que la iniciativa busca visibilizar “desde su cultura y su modo cotidiano de operar, cómo han tomado en serio el tema de la seguridad, la legalidad, la ética y la transparencia, como prácticas vividas todos los días al interior de la empresa y en su entorno”.

El sacerdote explicó que cuando un negocio asume estos valores, “influye directamente en los comportamientos cotidianos de millones de personas, el alcance que podamos tener es para que muchas familias, muchas personas, se puedan sumar y construir prácticas que abonen a la paz del país”.

Distintivo de “Empresas por la Paz”. Crédito: EWTN Noticias

En entrevista con ACI Prensa, el P. González Candia señaló que las prácticas que se evaluarán incluyen la participación en procesos de reinserción social, mecanismos para resolución de conflictos, creación de ambientes laborales saludables y protocolos para apoyar a empleados con problemas de adicciones, entre otras acciones.

Para Javier Solana Lozano, presidente de la Confederación Unión Social de Empresarios de México (USEM), es fundamental que los comerciantes participen en proyectos que fomenten “la justicia social”.

Destacó la relevancia de impulsar el desarrollo de los colaboradores, ya que en la empresa, al “realizar nuestra actividad profesional, dignificamos el trabajo y nos convertimos en mejores personas”.

Añadió que, de lo contrario, “es desperdicio de tiempo ir a la empresa y no ser mejor ser humano, tanto en lo profesional, como en lo personal, como en lo humano, como en lo espiritual”.