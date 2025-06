Hace siete años, tras una trayectoria en el mundo de la banca y la inversión internacional, Borja Barragan decidió fundar Altum Faithful Investing, una empresa española consagrada al Sagrado Corazón de Jesús que busca evangelizar el mundo de las finanzas aportando criterios de inversión basados en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

La sede de Altum está en un edificio de oficinas con la fachada de cristal, en la que entra la luz a raudales, pero no solo. En un espacio discreto, nada más entrar por la puerta, está el lugar que realmente ilumina la empresa: un pequeño oratorio con un reclinatorio, un pequeño altar y un crucifijo, junto a una imagen relativa al quinto capítulo del Evangelio según San Juan (Duc in altum, remad mar adentro), que da nombre a la empresa.

En conversación con ACI Prensa, Barragán explica que no se refiere tanto a la pesca milagrosa que se narra, sino a la invitación que Cristo, a través de su apóstoles, hace a los católicos de todos los tiempos: “Remad mar adentro, atreveos a salir de ese letargo y de esta tristeza espiritual, esa acedía que tenéis”.

La respuesta a esta invitación para el inversor católico, según la visión de Barragán, es “que el inversor católico se atreva a salir de la comodidad y de ese letargo de la inversión convencional y que se atreva a decir: yo también quiero seguir al Señor en cómo gestiono mi patrimonio”.

Oratorio en la sede de Altum Fithful Investing. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

La aventura de Altum comenzó unos años atrás, cuando Barragán y su mujer, tras realizar el máster en pastoral familiar del Instituto Juan Pablo II de la Familia, redescubrieron su vocación matrimonial y decidieron poner a Dios en el centro de sus vidas.

“En el momento en el que haces eso el resto de cosas se empiezan a ordenar. Empiezas con tu matrimonio, luego con tus hobbies, luego con tus amigos y, por supuesto, la parte laboral”, explica Barragán.

Este proceso de conversión en el mundo empresarial también fue impulsado por las conversaciones que mantuvo el fundador de Altum con una religiosa que también cursó el máster y que en su vida secular había trabajado en el mundo financiero.

Hablar de la necesidad de coherencia en las inversiones dentro de la Iglesia fue un revulsivo: “Aquello me hizo pensar mucho. Fue una agitación de la conciencia de decir: Bueno, y yo, los talentos que Dios me ha dado, ¿cómo los quiero poner al servicio de instituciones que realmente me importan y que me han estado acompañando toda mi vida?”, reflexionó Barragán.

Campana en la sede de Altum Faithful Investing, con la que se convoca a rezar el Ángelus. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Comenzó entonces un periodo de discernimiento de seis meses en el que buscó respuesta a algunas preguntas: “¿Hay alguna manera de poder hacer mejor las cosas? ¿Hay alguna manera en la que pueda tener unidad de vida en la cual aquello en lo que yo creo pueda implementarlo 100% en mi propio trabajo?”.

Así, es como “con una intención muy clara, evangelizar el mundo de las finanzas”, nació Altum.

Barragán considera que el mundo financiero no es un entorno más difícil para aplicar la Doctrina Social de la Iglesia que otros. El truco está en preguntarse sobre el bien o servicio que ofrecemos: “¿Genera un bien común o solamente un bien para unos pocos? Yo creo que ese planteamiento en el fondo nos lo podemos hacer todos en cualquier oficio que estemos”, muestra convencido Barragán.

Un equipo para el filtrado católico de las compañías

Una vez definido el principio general de actuación, toca aterrizar en lo concreto el vasto magisterio social de la Iglesia Católica, que tiene un pilar esencial en la encíclica Rerum novarum de León XIII.

“A partir de ahí se ha ido generando un magisterio el cual dicta una serie de normas morales basadas en teología y moral. ¿Qué hacemos nosotros? No somos ni los más listos, ni los más guapos, ni los más valientes. Lo que hacemos es aplicar profesionalidad de tal manera que esos criterios los aterrizamos al mundo concreto de la inversión que, en el fondo, es el papel de los laicos”, explica Barragán.

Para ello, Altum tiene un equipo de profesionales dedicado al filtrado católico de compañías (Catholic screening) que analiza las empresas una a una, siguiendo la metodología clásica “ver, juzgar, actuar” y fijándose en especial en dos aspectos:

“El primero es la actividad de la compañía. ¿Esa actividad que desarrolla entra en conflicto con la Doctrina Social de la Iglesia? Sí o no. Y, el segundo aspecto, es sobre las prácticas que desarrolla la compañía. ¿Cómo se posiciona la compañía a nivel público?”, enuncia Barragán, antes de ofrecer un sencillo ejemplo:

“Podemos invertir en una compañía que haga bolígrafos. La actividad concreta de hacer bolígrafos en principio no entra en conflicto con la DSI. Sin embargo, si esta compañía, dentro de su política filantrópica, está el donar millones de dólares a un lobby como puede ser Planned Parenthood, al menos el inversor católico debería plantearse si con su dinero quiere estar apoyando ese tipo de iniciativas”.

Así, Altum ha desarrollado unas guías de inversión basadas en la atención a cuatro pilares especialmente presentes en el magisterio de los últimos pontificados antes de la elección de León XIV. Se refieren a la promoción de la vida y de la familia (Juan Pablo II), la dignidad humana (Benedicto XVI) y el cuidado y la protección de la Creación (Francisco).

La sede de Altum tiene una zona de descanso presidida por un mural que resume los pilares de sus criterios de inversión: vida, familia, dignidad humana y cuidado de la creación. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

La inversión católica ¿es menos rentable?

Una de las ideas que combate con su trabajo el equipo de Altum es aquella que considera que la inversión en clave católica ofrece menos rendimiento pecuniario.

“Es muy curioso que hay una gran percepción social de que el hecho de incorporar criterios éticos o morales a tu cartera de inversión va a implicar un sacrificio de rentabilidad. Y esto es algo que hay que desmitificar”, subraya Barragán.

El empresario se muestra convencido de que se puede “invertir en compañías que no entren en conflicto con la fe y que, por supuesto, el resultado desde el punto de vista financiero, de cuál es el rendimiento que vas a recibir de tus inversiones, sea al menos tan bueno como sería la inversión convencional o la inversión secular”.

Accionistas con voto católico

Este servicio completa tan sólo la mitad de lo que Altum quiere aportar. Para “cerrar el círculo de la inversión coherente con la fe”, explica Barragán, están desarrollando una herramienta para que los inversores individuales puedan votar en las juntas de accionistas con criterios católicos. Es el que llaman Altum Catholic Proxy Voting.

En la medida en que el accionista es propietario de la empresa en una parte proporcional, el equipo de Barragán quiere “proveer de las herramientas necesarias para que los inversores, tanto si son minoristas como si son grandes fondos de inversión, puedan votar en esas juntas de accionistas en un sentido que no entre en conflicto con la fe”.

“Queremos que algo que puede parecer tan alejado a lo espiritual, como es el hecho de invertir, realmente también pueda incorporar a Cristo en ese proceso de decisión de qué es lo que haces con tu dinero”, resume Barragán quien, antes de comenzar la entrevista, se encomendó al Espíritu Santo.