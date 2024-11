En el vasto océano digital de LinkedIn, donde dominan los currículums y las conexiones profesionales, también hay espacio para la evangelización. Un sacerdote con doctorado en Teología, un CEO de tecnología educativa y un académico de economía han decidido navegar estas aguas corporativas con un propósito poco convencional: compartir su fe católica.

El sacerdote Juan Carlos Vásconez , emprendedor, Ingeniero de Sistemas y Doctor en Teología; Carlos Santos , académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Lausana (Suiza); y Eduardo Gómez , un experto consultoría para más de 50 multinacionales y fundador y CEO de neddux ; compartieron con ACI Prensa qué estrategias utilizaron para impactar positivamente con su testimonio de vida en una red social profesional.

Según las estadísticas más recientes de LinkedIn, la plataforma comenzó el 2024 con más de 1.000 millones de usuarios a nivel global y alrededor de 95 millones en Hispanoamérica.

La experiencia de evangelizar en LinkedIn

Tanto el P. Vásconez como Carlos Santos y Eduardo Gómez coinciden en que LinkedIn representa una plataforma profesional única, poco explorada desde la perspectiva de la evangelización.

El sacerdote ecuatoriano destacó cómo, tras años de uso, decidió comenzar a compartir contenido relacionado con la fe por la relevancia de este espacio. “Me di cuenta que ese era un ámbito que tal vez no estábamos cubriendo tanto desde la evangelización digital y me pareció importante hacerlo”, explicó.

Según el teólogo, la forma más efectiva que ha encontrado para compartir el Evangelio es a través de enseñanzas que parten de la Doctrina Social de la Iglesia. “En cómo ésta se aplica directamente a sus trabajos, a su forma de interactuar en el mundo laboral y eso ha sido muy bien recibido”, aseguró.

“Mi conclusión fundamental es que era necesario cubrir este ámbito, ya que hay mucha gente que a veces hace cosas pero sin mucha consistencia”, añadió.

Por su parte, Santos, quien además ha desarrollado proyectos digitales de evangelización como “ de Papá a Papá ” y escrito artículos para Catholic Link , compartió que su identidad católica no sólo da forma a su vida personal, sino también a nivel profesional.

“Mi fe católica atraviesa toda mi identidad. Es como si me preguntaran cómo el hecho de ser ecuatoriano o el hecho de ser hombre afecta mi forma de ver el mundo” dijo a ACI Prensa. Para él, esta fe no se puede separar de su día a día y menos en LinkedIn. “Estamos llamados a vivir la caridad por encima de todas las cosas y a amar al prójimo como a uno mismo”, expresó.

En LinkedIn, Santos suele publicar temas de interés común, como paternidad , matrimonio y liderazgo , desde una perspectiva católica y muy humana. Uno de sus objetivos en la plataforma es mostrar que el profesionalismo puede coexistir con la fe. “Creo que es bueno saber transmitir lo que uno puede aportar… en medio de tanto contenido no tan positivo”, dijo.

Resaltó, además, que en LinkedIn se busca compartir conocimientos y perspectivas que puedan enriquecer a las personas. “Lo que trato de hacer con LinkedIn es enfocarme en temas de paternidad, de educación, de liderazgo, que son mis temas… pero entendiendo que soy mucho más que sólo un puesto de trabajo”, explicó.

En el caso de Gómez, experto en consultoría para multinacionales y CEO de neddux (escuela de negocios online de cine académico), su experiencia de evangelización en LinkedIn comenzó de manera inesperada. A pesar de no ser un usuario de redes sociales, decidió compartir sus vivencias y su regreso a la Iglesia tras enfrentar un cáncer. En un momento de oración, sintió que el Señor lo impulsaba a compartir su experiencia .

“Lo que pasó es que mi primer post tuvo unas 50.000 visualizaciones en muy poco tiempo. Ahí me di cuenta de que fue el Señor quien me pidió que lo compartiera”, relató.

Según Eduardo, su mensaje fue bien recibido porque hablaba desde la vulnerabilidad y la humildad, algo poco común en las redes sociales. “La humildad es un valor ausente en redes sociales. Cuando ves a alguien que habla desde el corazón, reconociendo sus debilidades y transmitiendo esperanza, eso llama la atención”, aseguró.

Desde entonces, ha publicado varias de sus vivencias en torno a la enfermedad y cómo la fe y su familia le han ido dando la fuerza necesaria para afrontarlo con esperanza.

Estrategias para mostrarse orgullosamente católico

Respecto a este punto, el P. Vásconez compartió que suele recibir una gran cantidad de interacciones cuando publica artículos en formato de newsletter , lo cual realiza al menos una vez al mes, y también cuando comparte experiencias profesionales , como cuando le invitan a conferencias .

Un ejemplo de esta interacción fue dictar una clase en la Escuela Jóvenes Políticos en Ecuador. Tras preparar y dictar una lección a un grupo de 20 a 25 jóvenes, el artículo sobre la experiencia tuvo un gran impacto . “Recibí comentarios de que lo que había propuesto era justo lo que los políticos necesitaban, lo que mostró el gran impacto que tuvo en la audiencia”, concluyó el presbítero.

El P. Vásconez también enfatizó la importancia de que el profesional católico proyecte una imagen accesible y auténtica, algo que considera esencial para generar conexiones reales.

“Me parece que una de las claves es que la gente tiene que acostumbrarse a ver tu rostro de evangelizador. Intento que en mis posts salga mi cara, en distintos gestos que salgan mis razonamientos o mis ideas a partir de la Doctrina Social de la Iglesia o a partir de mis experiencias profesionales y académicas, y eso hace que se vea como una persona cercana, como alguien al que le puedes luego preguntar, al que le tienes como referencia”, explicó.

Según el presbítero, esta cercanía ha atraído a una audiencia diversa: “Tengo mucha gente en el ámbito de la academia que me sigue, porque son ideas que pueden transmitir también a su público con facilidad”.

Este enfoque, sostiene, no sólo le permite extender su influencia, sino también contribuir de manera significativa a la reflexión y el debate en su comunidad.

“No se trata de estar constantemente publicando sobre el Rosario”

Para Santos, la estrategia clave está en no buscar ganar argumentos, sino “construir puentes de entendimiento entre las personas”. Relató a ACI Prensa una experiencia personal en la que, tras un incidente en una Misa con su hija pequeña, escribió un artículo en Catholic Link sobre la importancia de la presencia de los niños en la Iglesia.

Más que defender una postura, su intención fue comprender las diferentes perspectivas y encontrar un punto de encuentro que enriqueciera la experiencia de la comunidad. “Lo más importante es entender el contexto en el que vivimos y nuestra comunidad. No se trata de llevar una 'bandera' constantemente, sino de mostrar cómo tratamos de ver a los demás con los ojos de Jesús”, reflexionó.

Asimismo, resaltó la importancia “de normalizar y mostrar” en LindkedIn “ que somos personas íntegras ” y que la fe es “parte de nuestra vida cotidiana”.

“Obviamente, no se trata de estar constantemente publicando sobre el Rosario, las oraciones de la mañana o la noche, o sobre ir a Misa y recibir la Eucaristía. Pero tal vez sí comentar una experiencia personal sobre cómo esas prácticas me han permitido entender una situación difícil, o cómo han influido en la forma en que apoyo a un compañero de trabajo. Al final del día, la gente nos va a recordar por cómo les hicimos sentir, no por lo que logramos a nivel profesional”, explicó.

Hablar de Dios “sin vergüenza ni complejos”

En el caso de Gómez es muy similar, ya que considera que cuando un profesional en LinkedIn “ve un post de alguien que habla desde el corazón, reconociendo su debilidad, y además transmite un mensaje de valor, de esperanza, de alegría a pesar de las dificultades, pues eso llama la atención, porque no es muy común”.

“Creo que tenemos que ser inteligentes los católicos, y hablar de Dios sin vergüenza, sin complejos. Pero hay que medir y calibrar muy bien cuándo y cómo hablar de Dios”, acotó.

El desafío de encontrar un equilibrio

En este punto, Eduardo considera que el principal desafío es que exista un equilibrio, una alternancia de publicaciones con temáticas de fe y valores, con las que competen únicamente al crecimiento profesional.

“Mi opinión es que si vas de frente con el mensaje de Dios, puede generar un rechazo. Hay que buscar un equilibrio”, explicó. Para él, el desafío está en compartir el mensaje de Dios de manera que no pierda eficacia ni genere rechazo, utilizando su experiencia profesional como un puente.

“Si te fijas en mis posts, pongo la palabra de Dios, hablo de Dios, hablo de la fe, del corazón de Jesús, hablo de una serie de cosas, pero en un contexto de enfermedad, en un contexto de realidad, en un contexto en el que la gente se pueda sentir identificada. No hablo directamente de Dios. Explico mi vida, cuento mi vida y la importancia que Dios tiene en mi vida”, detalló.

En síntesis, Eduardo considera que el desafío más importante es ese balance, “buscar ese equilibrio para no perder la eficacia de trasladar el mensaje”.

Santos, por su parte, advirtió que uno de los desafíos principales para los católicos profesionales en LinkedIn recae en el riesgo de definir la identidad propia sólo en función del trabajo: “Este es uno de los problemas del siglo XXI: que nuestra identidad se define a partir de nuestra posición laboral, pero somos mucho más que eso”.

Constancia para que no te castigue el algoritmo

Para el P. Vásconez el principal desafío es la constancia. “Cuando se deja de publicar con constancia el algoritmo castiga mucho. Y si bien es cierto que premia la interacción, cuando uno deja de publicar un mes, por ejemplo, entonces hace que el algoritmo te facilite menos o te complique un poco el alcanzar un buen grupo”, lamentó.

En ese sentido, el presbítero se ha propuesto a sí mismo preparar contenido de forma un poco más profesional. “Intento publicar todas las semanas tres veces, ya sea a través de artículos, de infografías o también de unos artículos que escribo para un periódico y los retoco para el formato LinkedIn. Ha sido interesante esta constancia”, contó.

Recordó que estos contenidos deben agregar valor porque “estás hablando de cómo mejorar su trabajo profesional, de cómo ofrecérselo a Dios, de cómo utilizar ese mismo trabajo para conectar con Dios”.

El futuro de la evangelización digital en LinkedIn

En cuanto al futuro de la evangelización digital en LinkedIn, el P. Vásconez ve a esta red social como una plataforma importante para los católicos, especialmente en el ámbito académico.

Según explicó, LinkedIn es ideal para publicar contenidos estructurados y respaldados con fuentes concretas, un tipo de material que puede servir de referencia a otros profesionales. Además, considera que es un espacio donde “la gente está ávida de buenos contenidos, no tanto de noticias, sino de información constructiva y enriquecedora”.

El sacerdote también compartió su objetivo personal de formar parte de los LinkedIn Top Voices, un grupo de influencers destacados en la plataforma. Actualmente, ha conseguido dos insignias en las áreas de trabajo social y comunicación, que refuerzan la credibilidad de sus aportes.

“Las he obtenido a través de artículos compartidos, intercambiando experiencias con otros expertos en estas áreas. La gente valora esos aportes, y cuando han sido bien recibidos, te otorgan la insignia”, explicó.

Para Vásconez, LinkedIn representa un campo con gran potencial para que los profesionales católicos tomen mayor protagonismo y se conviertan en evangelizadores digitales en un entorno que, aunque poco acostumbrado a estos contenidos, “los necesita mucho”.

15 recomendaciones para evangelizar en Linkedin

Comparte contenido relacionado con la Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación en el ámbito laboral. Publica sobre temas de interés común como paternidad, matrimonio y liderazgo desde una perspectiva católica. Comparte experiencias personales de fe, especialmente aquellas que muestren vulnerabilidad y humildad. Utiliza el formato de newsletter para publicar artículos al menos una vez al mes. Comparte experiencias profesionales, como participaciones en conferencias o clases impartidas. Proyecta una imagen accesible y auténtica, incluyendo tu rostro en las publicaciones. Enfócate en construir puentes de entendimiento en lugar de ganar argumentos. Normaliza la presencia de la fe en la vida cotidiana y profesional sin ser excesivamente explícito. Busca un equilibrio entre publicaciones sobre fe y valores, y contenido puramente profesional. Mantén la constancia en las publicaciones, idealmente tres veces por semana. Prepara contenido de forma profesional, incluyendo artículos, infografías y adaptaciones de otros escritos. Asegúrate de que el contenido agregue valor a la vida profesional de tus conexiones. Utiliza fuentes concretas y respaldadas para crear contenido estructurado y de referencia. Interactúa con otros expertos en tu área para ganar credibilidad y posiblemente obtener insignias de LinkedIn. Enfoca tu mensaje en cómo la fe puede ayudar a enfrentar situaciones difíciles o mejorar las relaciones laborales.