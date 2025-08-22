El P. Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica de Gaza, desmintió este viernes que hubiese una orden de evacuación en esa zona, luego que Vatican News publicara una nota al respecto el lunes, que ha sido borrada.

“NO ha habido orden de evacuación en esta zona de nuestro barrio. Esta zona llamada ‘Ciudad Vieja’ (Old City), siempre dentro del gran barrio El Zeytoun, NO ha recibido orden de evacuación. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Recemos por la Paz”, escribió el sacerdote argentino en su cuenta de X.

22.08.2025

Buenos días,



NO ha habido orden de evacuación en esta zona de nuestro barrio. Esta zona llamada "Ciudad Vieja" (Old City), siempre dentro del gran barrio El Zeytoun, NO ha recibido orden de evacuación. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Recemos por la Paz. pic.twitter.com/uav4AH637S — P. Gabriel Romanelli (@PGabRomanelli) August 22, 2025



Lo dicho por el sacerdote tiene que ver con el plan de Israel para reubicar a los palestinos del norte de Gaza, donde se encuentra la parroquia, hacia zonas designadas en el sur. A principios de este mes, Israel reveló su plan para ocupar Gaza.

En un video publicado también este viernes en Youtube, Romanelli compartió que “la situación sigue mal, qué les voy a decir” y reiteró que “en esta zona del barrio no ha habido evacuación. Sigue en varias zonas, bastante zonas más al norte de la ciudad”.

El sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado indicó además que “sigue habiendo bombardeos en la zona sur, en la zona este, por todos lados. Nosotros seguimos rezando, los niños siguen viniendo, a veces más, a veces menos. Nosotros a veces estamos un poco más cansados, porque no dormimos bien. Hay mucho ruido de noche”.

Romanelli también destacó que, a pesar de todo, siguen las actividades en la iglesia de la Sagrada Familia que dirige: “por ejemplo hoy, van a proyectar la segunda parte de la vida del Padre Pío. Entonces eso también ayuda”.

Para concluir, el sacerdote alentó, en el marco de la Jornada de Oración por la paz en el mundo, convocada por el Papa León XIV, a seguir “rezando para que nunca venzamos al mal con el mal, sino al mal con el bien, como nos enseñó nuestro buen Dios Jesucristo. No dejarse vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien y rezar por todos, por la conversión de todos para que podamos tener en esta parte de Tierra Santa un periodo de paz”.

Israelíes protestan contra el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

En Tel Aviv, cientos de miles de personas protestaron contra el gobierno israelí durante el pasado fin de semana, exigiendo el fin de la guerra y argumentando que el plan de Israel para ocupar Gaza podría poner en peligro a los rehenes que aún mantiene Hamás.

Respecto a su ocupación, Israel tiene un plan de cinco pasos que incluye desarmar a Hamás, liberar a todos los rehenes vivos y fallecidos restantes, desmilitarizar la Franja de Gaza, establecer un control temporal israelí sobre el enclave y eventualmente reemplazar a Hamás con una administración civil árabe amiga.

Netanyahu se pronunció sobre las protestas del domingo, que llevaron a decenas de arrestos: “Quienes hoy llaman a poner fin a la guerra sin derrotar a Hamás no sólo endurecen la posición de Hamás y retrasan la liberación de nuestros rehenes, sino que también aseguran que se repitan los horrores del 7 de octubre”, refiriéndose al ataque de Hamás en 2023 que dejó 1.200 muertos y dio inicio a la guerra.

Durante la Misa dominical del 17 de agosto en la iglesia de la Sagrada Familia, una explosión dañó un tanque de agua cercano, aunque no se reportaron heridos por el incidente.

“Otro domingo de guerra”, dijo Romanelli.

La parroquia de la Sagrada Familia fue atacada “accidentalmente” en julio

El complejo de la parroquia de la Sagrada Familia, que contiene una escuela, un convento, un centro multipropósito y un edificio de las Misioneras de la Caridad, ha sido un refugio crítico desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

Ha estado albergando a más de 600 personas, la mayoría de las cuales son cristianos ortodoxos, protestantes y católicos, así como al menos 50 niños musulmanes con discapacidades y sus familias.

Romanelli y otras ocho personas resultaron heridas y tres civiles murieron después de que municiones israelíes impactaran la iglesia en julio.

En respuesta al ataque, el Papa León XIV dijo que “es hora de poner fin a esta masacre” y renovó su llamado a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, expresando su deseo de diálogo, reconciliación y paz duradera en la región.

En su cuenta en la red social X, el día del ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: “Israel lamenta profundamente que una munición perdida haya impactado la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Cada vida inocente perdida es una tragedia. Compartimos el dolor de las familias y de los fieles”.

“Estamos agradecidos con el Papa León por sus palabras de consuelo. Israel está investigando el incidente y sigue comprometido a proteger a los civiles y a los sitios sagrados”, continuó la cuenta del primer ministro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que lamentaban el ataque y mantuvieron tras la investigación que el ataque fue accidental, calificándolo como una “desviación de municiones”.

El 18 de julio, el Patriarca Latino Cardenal Pierbattista Pizzaballa visitó la parroquia de la Sagrada Familia junto al Patriarca Ortodoxo griego Teófilo III para ofrecer apoyo tras el ataque.

Nota del editor: Esta nota se actualizó el 22 de agosto con el desmentido del P. Gabriel Romanelli, para reflejar la declaración pública del sacerdote.