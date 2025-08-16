A continuación presentamos un resumen de noticias del mundo católico de la semana pasada que quizás no ha visto.

Israel niega la entrada a un sacerdote italiano por sus críticas a la guerra en Gaza

A un sacerdote católico italiano que acusó a Israel de genocidio y criticó su actual guerra en Gaza se le negó recientemente la entrada al país y fue enviado en un vuelo de regreso a Grecia, según informes.

El P. Nandino Capovilla, fundador de la campaña “Puentes, no muros” por Palestina de Pax Christi Italia, planeaba participar en una “peregrinación de justicia” organizada por el grupo, pero fue detenido en el aeropuerto Ben Gurion el 11 de agosto y le dijeron que no se le permitiría entrar al país.

Capovilla, que publica periódicamente en Facebook sobre Gaza, escribió una publicación después de su liberación instruyendo a los periodistas que cubren su situación a exigir sanciones a Israel.

Irán admite haber arrestado a más de 50 cristianos desde el fin de la "guerra de los 12 días"

El Ministerio de Inteligencia iraní (MOIS) reveló la detención de más de 50 cristianos desde el fin de su breve "guerra de 12 días" con Israel, según el grupo de vigilancia Article18. Esta admisión se realizó en un comunicado más amplio que detalla la represión de la agencia de inteligencia contra grupos que, según afirma, participaron en manifestaciones contra el régimen en medio del conflicto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó en el comunicado haber neutralizado a 53 mercenarios del Mosad que, según afirmó, habían sido entrenados en el extranjero por iglesias de Estados Unidos e Israel para rebelarse contra el régimen iraní. Al menos 11 de los detenidos han sido puestos en libertad bajo fianza.

“Antes del conflicto, más de 60 cristianos estaban detenidos o en proceso de ser juzgados por cargos relacionados con su fe en Irán, y esta cifra ahora casi se ha duplicado”, afirmó Article18.

El patriarca maronita del Líbano llama a la paz durante su visita a pueblos cristianos

El patriarca maronita, el cardenal Bechara Boutros Al-Rahi, recorrió aldeas cristianas fronterizas en el sur del Líbano, transmitiendo un mensaje claro: "No a la guerra, sí a la paz", informó el domingo ACI MENA, agencia en árabe de EWTN News . Su visita se produce tras la última ronda de conflicto entre Hezbolá e Israel, que causó importantes desplazamientos y daños a las comunidades cristianas de la región.

Acompañado por el nuncio apostólico, el arzobispo Paolo Borgia, y obispos locales, el patriarca visitó localidades como Dibl, Al-Qouzah, Ain Ebel y Rmeish. En Al-Qouzah, donde solo quedan 72 residentes, prometió apoyo a las labores de reconstrucción, afirmando que «la guerra es temporal, la paz perdura».

En cada parada, fue recibido con lluvias de arroz y flores, destacando la resiliencia de quienes decidieron quedarse a pesar de las dificultades. Al-Rahi reiteró que la identidad del Líbano se basa en la paz e instó tanto a líderes como a ciudadanos a rechazar el ciclo de violencia.

Sacerdote de Mozambique condena el aumento de secuestros de niños mientras la guerra continúa

Un sacerdote católico de la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, condena el aumento de los casos de secuestro de niños, mientras que Human Rights Watch estima que al menos 120 niños fueron secuestrados por insurgentes yihadistas vinculados al Estado Islámico en los últimos meses, informó ACI África .

“Esta guerra sin sentido sólo trae muerte y acaba con la poca esperanza que tiene la gente, y especialmente los niños”, dijo el padre Kwiriwi Fonsesca en un informe del 8 de agosto de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional.

“Estos niños deben ser devueltos a sus padres, deben ser buscados dondequiera que estén, para que puedan ser devueltos a sus padres, porque merecen un futuro mejor”, añadió.

Católicos de Sri Lanka continúan protestando contra la extracción de arena y los molinos de energía eólica

El distrito de Mannar, de mayoría católica, en el norte de Sri Lanka, ha continuado sus protestas contra la extracción de arena y los parques eólicos, según UCA News, argumentando que estas prácticas “amenazan su supervivencia y sustento”.

Los manifestantes afirman que los proyectos amenazan la ecología y el patrimonio cultural de la isla y han estado protestando en las calles desde el 11 de agosto, cuando comenzaron a bloquear la entrada de vehículos que transportaban equipos, incluidas palas de turbinas para el parque eólico, a la isla.

El padre S. Marcus Adigalar, presidente del Comité Ciudadano de Mannar, declaró a la UCA: «Tras la implementación de un proyecto de molino de viento llevado a cabo por la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB) en el pasado, ya estamos presenciando su impacto ambiental».

El sacerdote afirmó además que se ha registrado un aumento en la mortalidad de aves y un impacto negativo en la comunidad pesquera debido al ruido y las vibraciones causadas por el parque eólico. "Esto no se puede permitir", añadió.

Órdenes religiosas africanas se enfrentan al reto de atender las necesidades locales antes de enviar sacerdotes al extranjero

El secretario del Vaticano para el Dicasterio para la Evangelización ha hecho un llamamiento a las órdenes religiosas africanas para que se aseguren de que se satisfacen las necesidades de sus comunidades locales antes de enviar sacerdotes al extranjero.

Durante un discurso en el tercer Congreso Católico Panafricano sobre Teología, Sociedad y Vida Pastoral, el arzobispo Fortunatus Nwachukwu dijo a los asistentes: “Una Iglesia que no cuida de los suyos no puede afirmar con credibilidad que cuida de los demás”, según un informe del 13 de agosto de ACI África, agencia de EWTN News.

Subrayó además la importancia de salvaguardar la presencia misionera de los africanos en el extranjero para que pueda ser vista “no como una petición de ayuda, sino como un testimonio del amor oblativo de Cristo y de la fecundidad del Evangelio sembrado en suelo africano”.

El secretario de Estado del Vaticano viaja a Burundi para una visita pastoral

El Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, llegó el martes a Burundi para una visita pastoral de una semana. Según un informe de ACI África, expresó su alegría a su llegada a la nación de África Oriental, diciendo a quienes lo recibieron en la nunciatura apostólica: «Estoy muy feliz de estar entre ustedes».

La visita de Parolin incluyó reuniones con diversas comunidades, líderes eclesiásticos y autoridades gubernamentales, incluido el presidente Évariste Ndayishimiye. También tiene previsto presidir la inauguración de un monumento y colocar la primera piedra de un nuevo centro de salud dedicado a la memoria del arzobispo Michael Aiden Courtney, exnuncio apostólico en Burundi, asesinado en 2003.

La Iglesia en Alemania invirtió casi 600 millones de euros en proyectos internacionales en 2024

La Iglesia católica en Alemania invirtió casi 600 millones de euros (unos 700 millones de dólares) en proyectos internacionales en 2024, según la Conferencia Episcopal Alemana.

Los aproximadamente 595 millones de euros distribuidos a nivel mundial incluyen 200 millones a África, casi 144 millones a Latinoamérica, más de 137 millones a Asia y alrededor de 76 millones a diversas regiones de Europa. Cuarenta y nueve millones de euros se destinaron a proyectos internacionales, según CNA Deutsch, agencia en alemán de EWTN News.

El obispo Bertram Meier de Augsburgo escribió en el prefacio del informe financiero de la conferencia episcopal: «595 millones de euros para financiación de proyectos: una cifra impresionante». Sin embargo, señaló que el alcance real de la Iglesia en el ámbito de la ayuda exterior es «mucho mayor», dado el número de asociaciones eclesiásticas independientes adicionales.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA