Cada 15 de agosto los rayos del sol se alinean en una ventana del Micalet, la torre del campanario de la Catedral de Valencia (España), en homenaje a la Asunción de la Virgen María, a la que está dedicada el emblemático templo.

Según informa la Archidiócesis de Valencia en su sitio web, fueron los campaneros de la catedral quienes descubrieron este curioso hecho en el año 2010, algo que ocurrió de forma casual.

Catedral de Valencia. Crédito: Fernando Pascullo (CC BY-SA 4.0)



“Al bajar después del toque acompañando la entrada de la imagen de la Virgen en la Seo, poco después de las 10 horas, vimos que la luz solar entraba alineada por la ventana de la ´Sala de la Prisión`”, explica Francesc Llop, presidente de los Campaners de la Catedral.

Lo que ocurre durante unos diez minutos es que a través de una de las ventanas entran los rayos del sol y se alinean proyectándose en el suelo. “Se trata de un efecto para el que fue diseñada esa ventana en el siglo XIV en homenaje a la titular de la Seo”, precisa Llop.

Alineamiento rayos del sol en la Catedral de Valencia. Crédito: V. Gutiérrez/Delegación Medios Comunicación Arzobispado Valencia.

Esto es posible, explica el campanero, “debido a la manera en que el sol incide, que hace que la luz entre en la sala, a través de una ventana estrecha, formando en la zona central del suelo un rectángulo luminoso”.

De ese modo, cada año en el día de la Asunción, los rayos del sol entran en la llamada Sala de la Prisión “de forma directa y vertical por la orientación que se le dio al ser construida en el siglo XIV cuando fue diseñada así por los maestros de obra para que se produjera este alineamiento, como homenaje a la Virgen en la fiesta de la Asunción y también como una tradición en ciertas construcciones de la época”.

Alineamiento de los rayos del sol en la Catedral de Valencia. Crédito: V. Gutiérrez/Delegación Medios Comunicación Arzobispado Valencia.



Fue el Papa Pío XII quien el 1 de noviembre de 1950 declaró el dogma de la Asunción de la Virgen Maria, en cuerpo y alma al cielo, luego de recibir una “señal divina” en la persona deun niño de cinco años llamado Gilles Bouhours.