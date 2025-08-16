La Diócesis de Córdoba (España) agradeció a los bomberos y a todos quienes intervinieron para contener el incendio ocurrido la noche del 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba, patrimonio de la humanidad.

En la Misa que presidió el 15 de agosto con ocasión de la Asunción de la Virgen, Mons. Jesús Fernández González, Obispo de Córdoba, agradeció a los bomberos, a los servicios municipales y al Cabildo Catedral por su labor ante el siniestro que fue controlado rápidamente.

El prelado, indica la Diócesis de Córdoba, agradeció a “Dios, a la Virgen y a San Rafael”; al deán presidente del Cabildo Catedral, P. Joaquín Alberto Nieva, “que desde el principio se puso al frente de la situación”, así como a los “servicios de seguridad y mantenimiento de la Catedral cuyo ritmo en los trabajos de recuperación causa admiración”.

El obispo también agradeció a la Secretaría de Estado del Vaticano por su interés en lo ocurrido tras conocer de la situación.



Un día después del incendio, el 9 de agosto, el P. Nieva agradeció por su parte “el comportamiento y profesionalidad mostrados por bomberos, protección civil, policía local, nacional y demás cuerpos implicados, además del propio personal de la institución, que han conseguido minimizar los daños y, sobre todo, no tener que lamentar daños personales”,

La Diócesis de Córdoba precisó que han sido en total 50 metros cuadrados los afectados, de los 23.000 que tiene la Mezquita Catedral, con dos capillas y algunos daños menores en la nave 2.

El 12 de agosto, Juan Carlos Molina Gaitán, presidente de ICOMOS España, organización dedicada a la conservación del patrimonio cultural y que asesora a la UNESCO en esta tarea, visitó las capillas 33 y 34 de la Mezquita-Catedral, siendo recibido por el P. Nieva y otros responsables.

"Tras haber revisado las actuaciones y protocolos, puedo afirmar que no hablaría de errores. Se han seguido procedimientos precisos, bien coordinados y orientados a la preservación del monumento”, destacó Molina.

El P. Nieva comentó por su parte que “la protección y conservación de este Patrimonio de la Humanidad es una tarea compartida. Hemos trabajado de la mano con expertos y organismos internacionales para garantizar la seguridad y el cuidado del monumento, y seguiremos haciéndolo con el mismo compromiso”.

En entrevista concedida al diario español ABC, el sacerdote dijo que los trabajos de restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba podrían terminar “para mediados de 2026”.

La Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita‑Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, es un monumento cuyo origen se remonta al siglo VIII, cuando una mezquita fue erigida sobre los restos de una basílica visigoda.

En 1236, con la Reconquista, la mezquita fue transformada en catedral católica, aunque se respetó su estructura islámica. En 1523 se construyeron capillas y el retablo mayor.

Actualmente es una de las principales atracciones turísticas de Córdoba, superando a la Alhambra. Cuenta con un sistema de seguridad reforzado, que incluye 36 vigilantes y 50 cámaras de video.