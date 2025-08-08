Este viernes 8 de agosto ha ocurrido un incendio en la mezquita-catedral de Córdoba en España, que se inició alrededor de las 21:00 (hora local) y que ya ha sido controlado.

“Esta tarde se ha declarado un incendio en una capilla de la Mezquita-Catedral, en la zona de Almanzor. Inmediatamente se ha activado el protocolo establecido en el Plan de Autoprotección”, señala la Mezquita Catedral en sus redes sociales.

“Tres dotaciones de bomberos se han personado al instante en el monumento y han controlado el incendio”, agrega.

Según informa la cadena COPE, medio de comunicación propiedad de la Conferencia Episcopal Española, el incendio “ya ha sido extinguido, confirmando que el incidente ha quedado en un susto”.

“El fuego se ha originado en la capilla que se encuentra junto a la del Espíritu Santo, en la zona de Almanzor, dentro del histórico monumento. Esta capilla albergaba una máquina de limpieza y sillas, y al parecer, la causa del incendio ha sido una sobrecarga de la batería de una de estas máquinas de limpieza”, añade la nota.

El último incendio ocurrido en la Mezquita-Catedral de Córdoba, antes de este, ocurrió el 6 de julio del 2007, que consumió 25 cajas de legajos del siglo XIX.

La Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita‑Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, es un monumento cuyo origen se remonta al siglo VIII, cuando una mezquita fue erigida sobre los restos de una basílica visigoda.

En 1236, con la Reconquista, la mezquita fue transformada en catedral católica, aunque se respetó su estructura islámica. En 1523 se construyeron capillas y el retablo mayor.

Actualmente es una de las principales atracciones turísticas de Córdoba, superando a la Alhambra. Cuenta con un sistema de seguridad reforzado, que incluye 36 vigilantes y 50 cámaras de video.