El P. Sébastien Roussel, sacerdote de la iglesia de la Inmaculada Concepción de la localidad de Saint-Omer en el departamento de Pas-de-Calais (Francia), informó que pudo salvar el Santísimo Sacramento ante el incendio que arrasó el templo en la madrugada del 1 al 2 de septiembre.

“Las obras [de arte] más importantes han sido recuperadas. Además, lo más importante es que el Santísimo Sacramento no fue tocado y lo recuperamos. Pudimos poner al Señor nuevamente en otra iglesia”, indicó el sacerdote en declaraciones al medio francés BFMTV.

Según La Voix du Nord, el presbítero precisó también que no es “un superhéroe”, ante algunas informaciones que señalan que habría ingresado con la iglesia en llamas para rescatar el Santísimo. En realidad, precisa, entró a la iglesia cuando el fuego estaba parcialmente controlado, con casco y ropa especial de protección. “Les dije qué obras se debían proteger como prioridad, nada más. Sólo cumplí con mi deber”, indicó.

De acuerdo a Europe 1, el P. Roussel comentó que de la ira y la incomprensión se debe pasar ahora “en la fe al perdón cristiano”, y “comprender a la persona que ha cometido este acto”. “Es necesario seguir adelante. La vida continúa”.

El sacerdote aseguró que tiene esperanza de que se comience pronto la reconstrucción de la iglesia de la Inmaculada Concepción, “un poco como con Notre Dame”, la emblemática basílica que fue muy afectada por un incendio en 2019.

Medios franceses señalan que las autoridades han detenido a un hombre de 39 años como sospechoso del incendio, que ha conmocionado a los fieles locales.

Jacqueline, una feligresa local, expresó su tristeza a BFMTV y compartió que ella ha hecho “todo en la iglesia. Me bautizaron, me confirmaron, hice mi Primera Comunión y me casé allí”, mientras que otra mujer de nombre Ángela compartió que ha vivido todo esto “con una gran emoción”.

Mientras las autoridades locales prosiguen la investigación, el Obispo de Arras, Mons. Olivier Leborgne, expresó su cercanía en la oración a la comunidad local, y señaló que visitará la iglesia este miércoles 4 de septiembre para rezar con los fieles y celebrar una Misa en el atrio de la iglesia de la Inmaculada Concepción.