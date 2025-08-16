En sólo unos meses comenzarán las obras extraordinarias de restauración de El Juicio Final, la obra maestra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano, según informa Paolo Violini, nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos.

Este proceso, que iniciará en enero de 2026, complementará el mantenimiento regular del fresco, que se realiza anualmente. “Deberíamos terminar en marzo, para poder despejar el muro antes del inicio de la Semana Santa”, dijo Violini en una entrevista con Vatican News.

Durante los tres meses de trabajo, "se instalarán andamios que cubrirán todo el muro. Consistirán en una docena de plataformas de trabajo con elevador que, para reducir los tiempos de trabajo y evitar obstruir la vista del público, nos permitirá trabajar con hasta 10 o 12 personas simultáneamente y tener una experiencia cercana con la obra", agregó.

Violini sucedió en el cargo a Francesca Persegati a principios de agosto. Además de la restauración extraordinaria de El Juicio Final, también está en marcha un proceso de restauración de las Logias de Rafael, que tiene una proyección estimada de 5 años.

Las Logias de Rafael o Logias del Palacio Apostólico son una serie de espacios en el Vaticano que funcionan a modo de corredor y que fueron decoradas alrededor de 1519 por un amplio equipo de artistas al servicio de Rafael, entre los que destacaba Giovanni da Udine.

Según la Universidad Politécnica de Madrid, las superficies de estos espacios fueron cubiertas con “diseños grutescos sobre un fondo blanco con pinturas imitando esculturas en nichos y pequeños temas figurativos en un renacimiento del estilo romano antiguo”.

Son “catorce tramos de exquisitos estucos y frescos, obra de Giovanni da Udine y otros colaboradores”, explicó Violini, quien cataloga estos corredores como un verdadero “patrimonio de la humanidad” que “dieron origen al género decorativo del grutesco, recuperado de la antigüedad romana y extendido a lo largo del siglo XVI”.

Alrededor de 26 expertos estarán al servicio del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos en los próximos meses, coordinados por Violini y asistidos —en algunos casos— por colegas externos.

“Tenemos una historia importante”, aseguró el director. “El Laboratorio se fundó en 1923, pero la historia de la conservación en el Vaticano se remonta aún más atrás, a cuando las obras estaban bajo la jurisdicción de los artistas de la Academia de San Lucas en el siglo XIX”, añadió.

“Más que en otras instituciones, aquí se presta especial atención al valor intangible de la obra de arte”, comentó Violini.

Los restauradores del Papa, según los medios vaticanos, son también custodios del mensaje cristiano y de la fe que las obras sagradas transmiten.