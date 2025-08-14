Redacción Central

Mañana 15 de agosto, a las 10:00 horas de Roma, el Papa León XIV celebrará la Misa por la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.

La Santa Sede informó que en esta ocasión la celebración eucarística será en la parroquia de San Tommaso da Villanova, en Castel Gandolfo, localidad a la que el Pontífice viajó ayer miércoles.

Según la ciudad, el horario de transmisión es el siguiente:

Los Ángeles: 1am

Ciudad de México: 2am

Bogotá / Lima / Quito: 3am

Caracas / La Paz / Miami / Santiago de Chile: 4am

Asunción / Buenos Aires / Montevideo: 5am

Madrid: 10am

Puede seguir la transmisión a través del canal de YouTube de ACI Prensa https://www.youtube.com/@aciprensa

