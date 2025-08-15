El Papa León XIV afirmó que “urge el testimonio de santos de hoy” para “construir un futuro mejor”, en su mensaje a los participantes de la Semana Social del Perú, que se realiza del 14 al 16 de agosto en la capital, Lima.

Según señala Vatican News, el evento es promovido por la Conferencia Episcopal Peruana, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Instituto Bartolomé de las Casas (IBC) y la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú (CRP).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El lema de la Semana Social, que se realiza en el Centro de Formación en Salud San Camilo en el distrito del Cercado de Lima, es Caminando juntos con esperanza por el bien común.

“Entrañas del Evangelio”

En su mensaje, dado a conocer por la Oficina de Prensa del Vaticano, el Papa León XIV resalta la importancia de responder a los múltiples desafíos de nuestro tiempo “desde las entrañas del Evangelio”.

“Para ello, urge el testimonio de santos de hoy, es decir, de personas que permanezcan unidas al Señor, como los sarmientos a la vid. Pues los santos no son adornos de un pasado barroco; surgen de un llamado de Dios para construir un futuro mejor”, subrayó el Pontífice.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En ese sentido, el Papa León destacó que “toda acción social de la Iglesia ha de tener como centro y meta el anuncio del Evangelio de Cristo, de modo tal que, sin desatender lo inmediato, siempre conservemos la conciencia de la dirección propia y última de nuestro servicio”.

“Si no damos a Cristo íntegro, estaremos siempre dando extremadamente poco”, advirtió.

En su mensaje, el Papa León XIV, que fue Obispo de Chiclayo en el norte del Perú, recordó los testimonios de los grandes santos peruanos como Santa Rosa de Lima (1586-1617), la primera santa de América, mística y tal vez la más famosa de todos los santos peruanos, cuya devoción llega hasta Filipinas; San Martín de Porres (1579-1639), que sirvió como portero de un convento y de quien se cuentan muchas historias milagrosas como las de su poder de bilocación; y San Juan Macías (1545 - 1685), misionero dominico, a quien se le conoce como el “ladrón del purgatorio” porque oraba para que los difuntos lleguen al cielo.

En ese sentido, el Santo Padre, que cuenta con nacionalidad peruana desde 2015, recordó algunos pasajes de la homilía del Papa San Pablo VI en la canonización de San Juan Macías el 28 de septiembre de 1975:

El santo peruano “iba uniendo a todos en la caridad, trabajando en favor de un humanismo pleno. Y todo esto, porque amaba a los hombres, porque en ellos veía la imagen de Dios. ¡Cuánto desearíamos recordar esto a cuantos hoy trabajan entre pobres y marginados!”, dijo entonces Pablo VI.

Ese día de 1975, el Papa Montini, citado por León XIV, también dijo que “no hay que alejarse del Evangelio, ni hay que romper la ley de la caridad para buscar por caminos de violencia una mayor justicia. Hay en el Evangelio virtualidad suficiente para hacer brotar fuerzas renovadoras que, transformando desde dentro a los hombres, los muevan a cambiar en todo lo que sea necesario las estructuras, para hacerlas más justas, más humanas”.

Santo Toribio y el “Pan de la Palabra”

Sobre Santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606), Patrono del Episcopado latinoamericano, el Papa León XIV destacó en su mensaje que “en el curso de su episcopado fundó un centenar de parroquias, convocó un concilio panamericano, dos consejos provinciales y doce sínodos diocesanos; todo ello mientras entregaba día a día lo mejor de sus fuerzas en favor de los abandonados y de quienes habitaban aquellas regiones geográficas o culturales que mi predecesor, el Papa Francisco, llamaba ‘las periferias’”.

“Las tierras peruanas lo vieron no sólo en el fragor de una acción apostólica que todavía hoy nos asombra; sino también en la quietud de su rostro sereno y su aspecto recogido y devoto, que mostraban bien de dónde le venía esa fuerza: de una intensa oración y unión con Dios”, añadió León XIV.

Al referirse al servicio social que da la Iglesia a los más necesitados, el Papa precisó también que “no son dos amores, sino uno solo y él mismo, el que nos mueve a dar tanto el pan material como el Pan de la Palabra”.

Este amor, prosiguió el Papa León, “por su propio dinamismo habrá de despertar hambre del Pan del cielo, ese que sólo la Iglesia puede dar, por mandato y voluntad de Cristo, y que ninguna institución humana, por bien intencionada que sea, puede reemplazar”.