Al llegar a Castel Gandolfo la tarde del miércoles 13 de agosto, el Papa León XIV atendió a los periodistas y respondió a diversas preguntas sobre asuntos de actualidad.

En particular, se le consultó acerca de sus expectativas sobre la cumbre que se celebrará el próximo viernes, en la que se reunirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El encuentro, previsto para el 15 de agosto en Alaska, abordará el conflicto entre Rusia y Ucrania, país invadido por el ejército ruso en febrero de hace ya tres años.

Sobre esta reunión, el Santo Padre afirmó: “Hay que buscar siempre el alto el fuego; hay que acabar con la violencia y con tantos muertos. Veamos cómo pueden ponerse de acuerdo. Porque después de tanto tiempo de guerra, ¿cuál es el fin? Hay que apostar siempre por el diálogo, por el trabajo diplomático, y no por la violencia ni por las armas”.

Según informó Vatican News, el Papa León XIV también hizo alusión a la posible deportación de la población de Gaza.

"En cualquier caso, hay que resolver la crisis humanitaria, no se puede seguir así. Conocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muchos que han muerto y también a los rehenes, es necesario que sean liberados. Pero también hay que pensar en los muchos que están muriendo de hambre”, dijo el Santo Padre.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Preguntado por los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede para detener los conflictos, el Pontífice afirmó que “la Santa Sede no puede detenerlos”.

Sin embargo, precisó que “estamos trabajando, digamos, por una ‘soft diplomacy’ (diplomacia blanda), invitando siempre, impulsando la búsqueda de la no violencia a través del diálogo y buscando soluciones, porque estos problemas no se pueden resolver con la guerra”.

El Santo Padre se encuentra en Castel Gandolfo para pasar un segundo periodo vacacional. En esta residencia, situada a orillas del lago Albano, estará hasta el 19 de agosto.

Mañana, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, celebrará la Santa Misa en la parroquia pontificia de Castel Gandolfo.

El domingo 17 de agosto, a las 9:30 horas (hora local), el Santo Padre llegará al Santuario de Santa María de la Rotonda en Albano, municipio italiano que limita con Castel Gandolfo, para celebrar la Santa Misa con un grupo de personas necesitadas que reciben asistencia de Cáritas.

Al terminar la Misa, se dirigirá a Castel Gandolfo para presidir el rezo del Ángelus a las 12:00 horas desde la Plaza de la Libertad.