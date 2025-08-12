El Arzobispo de Westminster en Inglaterra y Gales, Cardenal Vincent Nichols, emitió un comunicado condenando los planes de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza.

La declaración se produjo después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara un plan el 8 de agosto para tomar el control de la ciudad de Gaza y ampliar las operaciones militares.

El plan de cinco pasos de Israel incluye desarmar a Hamás, liberar a todos los rehenes vivos y fallecidos que quedan, desmilitarizar la Franja de Gaza, establecer un control temporal israelí sobre el enclave y, eventualmente, reemplazar a Hamás con una administración civil árabe amiga.

“Hoy, y en estos días, lloro por el pueblo de Gaza mientras enfrentan no sólo la continuación de su inmenso sufrimiento, sino una escalada en su dificultad y desesperación”, dijo Nichols en su comunicado del 8 de agosto.

“Aumentar la destrucción de la ciudad de Gaza y luego del resto de su territorio, para derrotar a una organización y movimiento terrorista, es un hecho que está siendo justamente condenado en todo el mundo”, añadió.

“Debe haber una mejor manera”, dijo Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, llamando a una estrategia alternativa “que no acumule aún más sufrimiento y miseria sobre tantas personas que no son combatientes sino indefensas ante los perpetradores de violencia en su medio”.

“Ya se ha derramado demasiada sangre inocente; demasiadas vidas destruidas; demasiado hambre y desnutrición,” continuó. “Esta guerra debe terminar, no intensificarse”.

Nichols expresó solidaridad con los fieles en Gaza, así como con el Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, cuyas “constantes apelaciones por la paz,” la entrega de ayuda y el apoyo a la parroquia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, dijo, deberían “evocar de todos nosotros nuestra ayuda práctica y nuestras oraciones”.

El Arzobispo de Westminster también invocó las oraciones de Nuestra Señora de Gaza y de Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), una conversa judía a la fe católica cuya fiesta fue el 9 de agosto.

Los últimos acontecimientos ocurren a menos de un mes después de que un ataque israelí “por error” impactara la única iglesia católica en la ciudad de Gaza, resultando en tres muertos y 15 heridos.

El arzobispo Timothy P. Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), pidió la paz y un “alto el fuego inmediato” tras el ataque, declarando: “Con el Santo Padre, los obispos católicos de Estados Unidos están profundamente entristecidos al conocer las muertes y heridas en la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza causadas por un ataque militar”.

El presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de la USCCB, el obispo Abdallah Elias Zaidan, también ha pedido el fin de la guerra y la “expansión inmediata de la asistencia humanitaria a través de todos los canales en Gaza”.

El lunes, cinco periodistas de Al Jazeera y un periodista independiente fueron atacados y asesinados por las Fuerzas de Defensa de Israel en una carpa de prensa fuera del Hospital Al Shifa en el este de la ciudad de Gaza, según Reuters. Israel afirmó que uno de los periodistas, Anas al-Sharif, era un operativo de Hamás, aunque Al Jazeera negó esta acusación. El ataque aéreo fue ampliamente condenado por periodistas, grupos de derechos humanos y la ONU.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.