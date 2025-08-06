El P. Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica de Gaza, que sufrió un bombardeo israelí la mañana del 17 de julio, compartió recientemente “una forma sencilla de colaborar” con la comunidad local.

A través de su cuenta en la red social X, el P. Romanelli escribió: ¿Querés ayudar a la misión en Gaza? Una forma sencilla de colaborar es compartiendo nuestra comunidad en redes sociales y canales de difusión".

¿Querés ayudar a la misión en Gaza?

Una forma sencilla de colaborar es compartiendo nuestra comunidad en redes sociales y canales de difusión.

Cada día publicamos historias, noticias y actualizaciones del apostolado. ¡Sé parte y ayúdanos a llegar a más corazones! pic.twitter.com/gn4OPswC6Z — P. Gabriel Romanelli (@PGabRomanelli) August 5, 2025

“Cada día publicamos historias, noticias y actualizaciones del apostolado”, dijo, alentando: “¡Sé parte y ayúdanos a llegar a más corazones!”.

El P. Romanelli tiene, además de su cuenta en X, un canal de YouTube, una cuenta en Instagram, una página de Facebook, un canal de WhatsApp y uno de Telegram.

En el más reciente de sus videos en YouTube publicado este 6 de agosto con el título “Dios todo lo puede”, en la víspera de que se cumplan “22 meses del comienzo de esta terrible guerra”, el sacerdote argentino lamentó que “la guerra sigue, sigue y no hay buenas noticias”.

“Incluso la ayuda humanitaria que está entrando, está entrando poco. No hay suficiente y lo que entra no ha llegado, no llega a las familias. Pero bueno, uno diría peor es nada y es verdad”, expresó.

“Así que esperemos que permitan una entrada masiva. También que habiliten otros canales, otros caminos, otras vías, otras asociaciones que puedan difundir”.

El P. Romanelli lamentó que “muertes sigue habiendo todos los días. Decenas, a veces llegan a 100 los muertos. Ayer hubo más de 300 heridos. No hay ni señales de que se vayan a liberar los rehenes, que se vaya a llegar a un acuerdo”.

“Lo que nosotros no podemos, Dios lo puede”

Entre lo “bueno”, el sacerdote destacó que “nos ha llegado agua potable, el segundo camión que nos llega. Así que para nuestros 400 y pico refugiados es una cosa buena. Y bueno, esperemos poder seguir haciendo el bien por amor a Cristo y a las almas”.

En los próximos 10 días, dijo, “tendríamos que comenzar las clases, el año académico 2025-2026. Pero por el momento no hemos podido. Bueno, recen. Lo que nosotros no podemos, Dios lo puede, la Virgen Santísima lo puede. Así que nos encomendamos a las oraciones de todos”.