Una donación significativa de una destacada organización judía estadounidense para reparar la única iglesia católica de Gaza es el resultado de años de cooperación y diálogo interreligioso entre líderes católicos y judíos.

El Comité Judío Estadounidense (AJC, por sus siglas en inglés) donará 25.000 dólares para ayudar a los cristianos de Gaza y rehabilitar la iglesia de la Sagrada Familia, que fue dañada por un proyectil de un tanque israelí el 17 de julio.

Tres personas murieron y 17, incluyendo al P. Gabriel Romanelli, el párroco de Gaza, resultaron heridas en el ataque al complejo de la iglesia de la Sagrada Familia, donde aproximadamente 500 cristianos, así como varios musulmanes con discapacidad atendidos por las Misioneras de la Caridad, han encontrado refugio durante casi dos años. El gobierno israelí se disculpó por el incidente, que calificó como un accidente.

El Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York (Estados Unidos) y firme defensor del diálogo y la cooperación interreligiosa, dijo que el deseo del AJC de ayudar a la comunidad cristiana en Gaza “refleja nuestras creencias judeocristianas compartidas: la convicción de que la paz finalmente triunfará sobre la guerra, que la luz triunfará sobre la oscuridad, que el bien triunfará sobre el mal. Como cristianos y judíos que nos solidarizamos con los que sufren, nos esforzamos por ser personas de esperanza, y la donación del AJC para la rehabilitación de la comunidad en Gaza es una señal llena de esperanza”.

El rabino Noam Marans, director de asuntos interreligiosos del AJC, dijo que aunque la “preocupación primordial abrumadora” de la organización es el bienestar del Estado de Israel y del pueblo judío, ayudar a la comunidad cristiana en Gaza “ofrece una oportunidad para incluir a una humanidad más amplia, a inocentes que se han convertido en víctimas de esta dolorosa guerra iniciada por terroristas de Hamás” el 7 de octubre de 2023.

El diálogo interreligioso entre judíos y católicos ha sido durante mucho tiempo una prioridad tanto para católicos como para judíos.

El P. David Neuhaus, ex vicario patriarcal para católicos de habla hebrea en Israel, dijo que la mejora en la relación entre católicos y judíos puede rastrearse hasta Nostra Aetate, el documento innovador del Concilio Vaticano II sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Nostra Aetate, que cumplirá 60 años este 2025, significó un cambio importante en cómo la Iglesia formuló su actitud hacia las personas de otras religiones, especialmente los judíos.

“Fue un llamado a revisar cómo formulamos nuestra enseñanza sobre los judíos que llevó a un giro de 180 grados”, dijo. “Ya no deberíamos referirnos a los judíos en términos negativos, ni decir que los judíos crucificaron a Jesús. Es el reconocimiento de que Jesús fue judío y que los judíos son un pueblo elegido por Dios”.

La Iglesia también se centró en la necesidad de pedir perdón al pueblo judío. En el pasado, “enseñábamos desprecio, no respeto, con consecuencias desastrosas para el pueblo judío. Nostra Aetate intenta formular un nuevo lenguaje de respeto”.

Desde este punto de partida, dijo el P. Neuhaus, católicos y judíos ahora estudian el patrimonio que tienen en común, incluyendo las Escrituras, y trabajan conjuntamente en tikkun olam, el término hebreo para hacer del mundo un lugar mejor.

“Estos son algunos de los frutos” del diálogo y respeto interreligioso, añadió el sacerdote.

El rabino Eugene Korn, ex director de asuntos interreligiosos nacionales para la Liga Antidifamación, también atribuyó a Nostra Aetate el punto de inflexión en las relaciones católico-judías.

“Hacia los años 60, las relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío eran muy difíciles. La Iglesia enseñaba el supersesionismo o teología de reemplazo, la creencia de que los cristianos han reemplazado a los judíos como pueblo elegido de Dios. Que para que el cristianismo sea la verdad, el judaísmo tenía que ser falso. Esto generó mucho antisemitismo,” dijo Korn.

Nostra Aetate reemplazó estas enseñanzas “con una relación mucho más cooperativa con el judaísmo y el pueblo judío”, dijo el rabino. “De repente, hubo interés en explorar las raíces judías del cristianismo”. Gradualmente, muchas universidades católicas establecieron centros de estudios judíos donde los católicos podían aprender más sobre el judaísmo y las relaciones e historia judeocristianas.

“No sucedió de la noche a la mañana”, dijo Korn, pero finalmente, “se vio como una reversión milagrosa”. Desde entonces, el Vaticano ha establecido relaciones diplomáticas con Israel. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó Israel, se reunió con funcionarios israelíes, rezó en el Muro Occidental y visitó el memorial del Holocausto Yad Vashem, gestos que tuvieron gran significado para los judíos de todo el mundo.

Aunque Korn no tuvo conexión con la donación del Comité Judío Estadounidense, no se sorprendió de que la comunidad judía estadounidense quisiera ayudar a la gente de Gaza. Desde el anuncio del AJC, la Federación Judía de Nueva York ha donado un millón de dólares para alimentar a los hambrientos de Gaza a través de IsraAid, una organización humanitaria israelí que ha estado ayudando discretamente a la gente en Gaza durante los últimos 18 meses.

“Por nuestra propia historia, sabemos lo que es la persecución y lo que es tener hambre”, dijo Korn. “Nuestros valores judíos nos obligan a acudir en su ayuda. Cada ser humano está creado a imagen de Dios”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.