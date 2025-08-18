El P. Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica en Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia, dijo este lunes que las fuerzas israelíes emitieron una orden de evacuación para el barrio al-Zaytun que rodea la parroquia en la Ciudad de Gaza.

La orden del 18 de agosto forma parte de un plan israelí más amplio para reubicar a los palestinos del norte de Gaza, donde se encuentra la parroquia, hacia zonas designadas en el sur. A principios de este mes, Israel reveló su plan para ocupar Gaza.

Romanelli expresó preocupación sobre la viabilidad de reubicar a los 2,3 millones de habitantes de Gaza, cuestionando: “¿Dónde pueden encontrar espacio para todos los habitantes?”. El sacerdote dijo que Israel está distribuyendo tiendas de campaña para facilitar la evacuación.

El ejército israelí afirmó que el plan de reubicación es necesario para proteger a los civiles en medio de la guerra que ya dura dos años, la cual ha provocado una crisis humanitaria debido a la grave escasez de alimentos, agua y suministros médicos, con Cáritas Jerusalén informando que “la gente está muriendo de hambre” y “todos los niños sufren de desnutrición.”

A pesar de la orden de evacuación, Romanelli advirtió que se están produciendo “señales contradictorias”, diciendo que un grupo de ayuda continuaba distribuyendo verduras a los civiles.

El complejo de la parroquia de la Sagrada Familia, que contiene una escuela, un convento, un centro multipropósito y un edificio de las Misioneras de la Caridad, ha sido un refugio crítico desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

Ha estado albergando a más de 600 personas, la mayoría de las cuales son cristianos ortodoxos, protestantes y católicos, así como al menos 50 niños musulmanes con discapacidades y sus familias.

La parroquia de la Sagrada Familia fue atacada “accidentalmente” en julio

Romanelli y otras ocho personas resultaron heridas y tres civiles murieron después de que municiones israelíes impactaran la iglesia en julio.

En respuesta al ataque, el Papa León XIV dijo que “es hora de poner fin a esta masacre” y renovó su llamado a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, expresando su deseo de diálogo, reconciliación y paz duradera en la región.

En su cuenta en la red social X, el día del ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: “Israel lamenta profundamente que una munición perdida haya impactado la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Cada vida inocente perdida es una tragedia. Compartimos el dolor de las familias y de los fieles”.

“Estamos agradecidos con el Papa León por sus palabras de consuelo. Israel está investigando el incidente y sigue comprometido a proteger a los civiles y a los sitios sagrados”, continuó la cuenta del primer ministro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que lamentaban el ataque y mantuvieron tras la investigación que el ataque fue accidental, calificándolo como una “desviación de municiones”.

El 18 de julio, el Patriarca Latino Cardenal Pierbattista Pizzaballa visitó la parroquia de la Sagrada Familia junto al Patriarca Ortodoxo griego Teófilo III para ofrecer apoyo tras el ataque.

Israelíes protestan contra el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

En Tel Aviv, cientos de miles de personas protestaron contra el gobierno israelí durante el fin de semana, exigiendo el fin de la guerra y argumentando que el plan de Israel para ocupar Gaza podría poner en peligro a los aproximadamente 20 rehenes que aún mantiene Hamás.

Respecto a su ocupación, Israel tiene un plan de cinco pasos que incluye desarmar a Hamás, liberar a todos los rehenes vivos y fallecidos restantes, desmilitarizar la Franja de Gaza, establecer un control temporal israelí sobre el enclave y eventualmente reemplazar a Hamás con una administración civil árabe amiga.

Netanyahu se pronunció sobre las protestas del domingo, que llevaron a decenas de arrestos: “Quienes hoy llaman a poner fin a la guerra sin derrotar a Hamás no sólo endurecen la posición de Hamás y retrasan la liberación de nuestros rehenes, sino que también aseguran que se repitan los horrores del 7 de octubre”, refiriéndose al ataque de Hamás en 2023 que dejó 1.200 muertos y dio inicio a la guerra.

Durante la Misa dominical de ayer en la iglesia de la Sagrada Familia, una explosión dañó un tanque de agua cercano, aunque no se reportaron heridos por el incidente.

“Otro domingo de guerra,” dijo Romanelli.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.