Los obispos del Perú recibieron este jueves 29 de enero “una agradabilísima sorpresa”, cuando el Papa León XIV almorzó con ellos, que están en Roma en el marco de su visita ad limina.

“Ha sido una agradabilísima sorpresa. Una ocasión muy bonita con la cercanía del Papa y su conocimiento del país. Nos ha recibido con su sencillez y cariño, como cuando estaba en el Perú”, dijo a ACI Prensa, desde la Ciudad Eterna, el P. Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto del episcopado peruano y recientemente nombrado Capellán de Su Santidad.

El sacerdote, que también es miembro del Obispado Castrense del Perú, precisó que el almuerzo se realizó en la sede del Instituto María Bambina, ubicada junto a la curia general de los agustinos, muy cerca del Vaticano, y que en la comida participaron todos los obispos.

Uno de ellos, Mons. Salvador Piñeiro, Arzobispo de Ayacucho y uno de los prelados que consagró obispo a León XIV en diciembre de 2014, en Chiclayo, pudo no sólo saludar al Papa sino compartir con él la alegría de haber celebrado su cumpleaños 77 el 27 de enero en Roma.

Mons. Salvador Piñeiro saluda al Papa León XIV en el almuerzo con los obispos peruanos. Crédito: Conferencia Episcopal Peruana.

El P. Inca comentó a ACI Prensa que el Papa también saludó a la religiosa responsable de la cocina. “Me pareció justo que pudiera saludar al Santo Padre”, destacó.

“Estaban todos los obispos. Cuando me confirmaron, avisé y varios tuvieron que dejar reuniones, como una con el Cardenal Parolin, Secretario de Estado, para estar presentes en el almuerzo. Ha sido un bonito alboroto”, concluyó el sacerdote peruano.

La hermana responsable de la cocina saluda al Papa en el almuerzo con los obispos peruanos. Crédito: Conferencia Episcopal Peruana.



Los obispos del Perú realizan su visita ad limina desde el 26 de enero, se volverán a encontrar con el Papa León XIV y concluirán esta intensa semana en Roma con una ceremonia en los Jardines Vaticanos, donde será entronizada una imagen de Santa Rosa de Lima, primera Santa de América; y se colocará un mosaico con varias advocaciones marianas que se veneran en el Perú.