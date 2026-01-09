El Papa León XIV nombró Capellán de Su Santidad al sacerdote peruano Guillermo Inca Pereda, del Obispado Castrense del Perú y actual secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

Según precisó este jueves la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el nombramiento es una distinción honorífica que el Santo Padre concede a sacerdotes cuya labor pastoral “destaca por su cercanía y colaboración con el ministerio del Sucesor de Pedro y por su dedicación a la evangelización”.

El P. Guillermo Inca Pereda se desempeña como secretario general adjunto de la CEP desde marzo de 2011. Además, es vicario general del Obispado Castrense del Perú y párroco del Santuario Diocesano del Divino Niño Jesús.

Al comentar la designación, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Mons. Carlos García Camader, afirmó que este nombramiento es “una muestra más de la cercanía y el cariño del Papa León XIV hacia el Perú”, así como “un reconocimiento a la labor misionera que el padre Guillermo Inca Pereda viene realizando a lo largo de su ministerio sacerdotal”.

Este nombramiento se suma a otros gestos recientes del Pontífice, como la designación, en noviembre pasado, del sacerdote chiclayano Mons. Edgard Rimaycuna como secretario personal del Obispo de Roma y también nombrado Capellán de Su Santidad.

Breve reseña biográfica

De acuerdo a la CEP, Guillermo Inca Pereda nació el 26 de abril de 1959 en Santiago de Chuco, región La Libertad. Ingresó al Seminario Menor de los Oblatos de San José en 1975, en Chosica, realizó su noviciado en Londrina, Brasil, en 1980, y emitió su profesión perpetua en Lima en mayo de 1984.

Fue ordenado sacerdote el 3 de febrero de 1985 en Lima por San Juan Pablo II, durante la visita apostólica que el Pontífice realizó al Perú.

En su trayectoria pastoral fue párroco de Pomabamba, en Áncash, entre 1988 y 1989; consejero provincial y párroco de la Sagrada Familia entre 1990 y 1996. En febrero de 1996 fue destinado al Obispado Castrense del Perú, donde actualmente está incardinado y ejerce como Vicario General.

Desde el año 2001 es párroco de la parroquia María Misionera, elevada posteriormente a Santuario Diocesano del Divino Niño Jesús.



