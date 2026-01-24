El Papa León XIV recibió en audiencia a 3 obispos del Perú, en la víspera del inicio de la visita ad limina del episcopado peruano que se realizará la próxima semana.

El Santo Padre, que fue Obispo de Chiclayo en Perú, recibió este sábado a Mons. Lizardo Estrada, Obispo Auxiliar del Cusco y Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM); y a Mons. Giovanni Cefai, Prelado de Santiago Apóstol de Huancané y Administrador Apostólico de la Prelatura de Juli.

León XIV también se encontró con el Cardenal Pedro Barreto, Arzobispo Emérito de Huancayo, purpurado jesuita que en febrero cumplirá 82 años.

Como suele suceder en este tipo de audiencias, la Oficina de Prensa del Vaticano no dio mayores detalles al respecto.

Las visitas ad limina apostolorum son peregrinaciones oficiales a Roma que realizan todos los obispos del mundo para renovar su comunión con la Sede de Pedro y para informar sobre la situación de la Iglesia particular a la Santa Sede.

La expresión latina ad limina apostolorum significa “a los umbrales de los Apóstoles”. Durante estos días, los obispos visitan las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, así como los distintos dicasterios del Vaticano, culminando la peregrinación con un encuentro con el Papa.

Los obispos del Perú realizarán su visita ad limina del 26 al 31 de enero. El encuentro con el Papa León será el día 30; mientras que el 31 pondrán en los Jardines Vaticanos “la imagen de Santa Rosa de Lima y también la imagen de las vírgenes peruanas en un mosaico”, según indicó el presidente del episcopado peruano, Mons. Carlos García, a EWTN Noticias en una reciente entrevista.

En esa oportunidad, el prelado también resaltó que el Papa podría visitar el Perú en el segundo semestre de 2026.