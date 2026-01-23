Los obispos del Perú llegarán al Vaticano del 26 al 31 de enero de 2026 con una agenda centrada en la paz social, la unidad del país y los desafíos pastorales que enfrenta la Iglesia en medio de un clima de incertidumbre política.

Estos temas serán presentados al Papa León XIV durante la visita ad limina apostolorum, cuyo encuentro central está previsto para el viernes 30 de enero.

De acuerdo con información difundida por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) el 23 de enero, el episcopado expondrá ante el Pontífice la realidad pastoral, así como las preocupaciones sobre gobernabilidad, cohesión social y misión evangelizadora.

Uno de los objetivos principales del viaje, según explicó el presidente de la CEP, Mons. Carlos García Camader, es poner al país bajo la mirada de Dios.

“Vamos para rezar y pedir por la paz y el futuro del Perú, de modo que esta visita nos fortalezca a todos y nos anime en la fe para servir mejor”, afirmó el Obispo de Lurín.

El prelado añadió que los obispos también encomendarán al Señor a quienes asumirán responsabilidades políticas: “Pedimos para que nuestros futuros gobernantes sean hombres o mujeres de bien, que sirvan a la patria y busquen el bien común”.

En el marco de este viaje a Roma, Mons. García Camader también se refirió a la posibilidad de una futura visita del Papa León XIV al Perú, país donde fue obispo de Chiclayo. Al ser consultado por EWTN Noticias, indicó que, debido al contexto político y electoral, el viaje podría concretarse en la segunda mitad de 2026.

“Pienso que en el corazón del Papa estamos, pero por los momentos históricos que vivimos no sé si va a poder darse en este primer semestre, quizás en el segundo semestre”, expresó.

En ese sentido, precisó que una eventual visita del Santo Padre podría coincidir con la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo y San Francisco Solano, dos grandes evangelizadores del Perú colonial. “Son santos que caminaron en medio de nuestro pueblo y que se santificaron en nuestra tierra peruana”, destacó.

Además de la audiencia con el Papa León XIV, la Visita ad Limina incluye reuniones con responsables de diversos dicasterios de la Santa Sede, entre ellos los encargados de Doctrina de la Fe, Clero, Vida Consagrada, Educación Católica, Familia y Vida, Desarrollo Humano Integral y Comunicación, así como la Secretaría de Estado.

El programa contempla también un espacio para la vida espiritual. Los obispos peregrinarán a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y celebrarán la Eucaristía en las basílicas papales de Roma.

Como gesto simbólico, el sábado 31 de enero se realizará en los Jardines Vaticanos la bendición de un mosaico mariano que reúne diversas advocaciones de la Virgen veneradas en el Perú, junto a una imagen de Santa Rosa de Lima. Según informó la CEP, estas obras fueron elaboradas por los Artesanos Don Bosco y donadas por el episcopado peruano.

La Visita ad Limina Apostolorum es un encuentro periódico mediante el cual los obispos presentan al Papa y a la Curia Romana un informe sobre la situación de sus diócesis y renuevan su comunión con la Sede de Pedro.

Las dos últimas visitas del episcopado peruano se realizaron en 2017, con el Papa Francisco, y en 2009, con el Papa Benedicto XVI.



