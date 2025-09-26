El Papa León XIV nombró a Mons. Giovanni Cefai como Administrador Apostólico de la Prelatura de Juli, tras la renuncia del Obispo Ciro Quispe el 23 de septiembre.

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) informó el jueves 25 que “se nombró Administrador Apostólico ‘sede vacante’ de la Prelatura de Juli a Monseñor Giovanni Cefai, M.S.S.P., Obispo Prelado de la Prelatura de Santiago Apóstol de Huancané”.

De ese modo, este obispo de origen maltés asume el liderazgo de la diócesis hasta que el Papa nombre al sucesor de Mons. Ciro Quispe.

La renuncia de Mons. Ciro Quispe se dio tras una investigación del Vaticano iniciada a mediados de 2024 por varias acusaciones en su contra por malas conductas sexuales con mujeres y malos manejos económicos en la prelatura.

En declaraciones al medio estadounidense Crux en 2024, el prelado dijo que “manos oscuras” estaban detrás de las acusaciones en su contra; y respondiendo a una consulta de un diario local indicó que “todas esas cosas, hermano, están en investigación” y “actualmente estamos en ese proceso”, sin precisar si se refería al fuero civil o de la Iglesia.

En abril de 2019 Mons. Giovanni Cefai se convirtió en el primer Obispo Prelado de la Prelatura de Santiago Apóstol de Huancané, erigida por el Papa Francisco con territorios desmembrados de las prelaturas de Ayaviri y Juli en el sur andino del Perú, cerca de la frontera con Bolivia.

El prelado nació el 5 de agosto de 1967 en Zebbug, Diócesis de Gozo (Malta). En 1984 ingresó en la Sociedad Misionera de San Pablo en ese país europeo.

Estudió en la Campion House de Londres (Inglaterra) entre 1987 y 1991. Estudió luego en la Facultad de Filosofía y Teología en la Universidad de Malta entre 1991 y 1997.

Emitió su profesión solemne el 23 de octubre de 1994 y fue ordenado sacerdote el 6 de diciembre de 1997.

Fue enviado al Perú a seguir cursos de preparación cultural y lingüística para la misión en 2001. Fue párroco de la parroquia de Santa Cruz en Arequipa entre 2002 y 2013 y Superior Regional de la Sociedad Misionera de San Pablo en Perú.

En Huancané realiza una importante labor social con los más necesitados, para la cual ha contado con la ayuda de los Caballeros de Colón.