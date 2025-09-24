El Papa León XIV aceptó la renuncia del Obispo Prelado de Juli, en Perú, Mons. Ciro Quispe López, tras una investigación del Vaticano iniciada a mediados de 2024 por varias acusaciones en su contra por malas conductas sexuales con mujeres y malos manejos económicos en la prelatura.

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Prelatura Territorial de Juli (Perú), presentada por Mons. Ciro Quispe López”, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano, sin dar mayores detalles.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

ACI Prensa se contactó con la Prelatura de Juli para obtener un comentario del Obispo Ciro Quispe, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

En declaraciones al medio estadounidense Crux en 2024, el prelado dijo que “manos oscuras” estaban detrás de las acusaciones en su contra; y respondiendo a una consulta de un diario local indicó que “todas esas cosas, hermano, están en investigación” y “actualmente estamos en ese proceso”, sin precisar si se refería al fuero civil o de la Iglesia.

En julio de 2024, la Nunciatura Apostólica en Perú informó que el Vaticano había nombrado como visitador apostólico (investigador) a Mons. Marco Antonio Cortez, Obispo de Tacna y Moquegua, tras “la publicación de noticias en diversos medios locales de comunicación social respecto a la Prelatura de Juli”. Los resultados de la investigación no se han hecho públicos.

La Prelatura de Juli se erigió en 1957. Tiene como sede la ciudad del mismo nombre en el departamento de Puno, en el sur andino del Perú, cerca de la frontera con Bolivia. Está a una altura de más de 3800 metros sobre el nivel del mar y es una zona de difícil acceso.

Las más leídas 1 2 3 4 5

¿Quién es Mons. Ciro Quispe López?

Mons. Ciro Quispe tiene 51 años y su renuncia se ha aceptado mucho antes de los 75, la edad usual de jubilación de los obispos.

Fue Obispo Prelado de Juli desde finales de 2018, cuando fue nombrado por el Papa Francisco, en la época en que León XIV era Obispo de Chiclayo, en el norte del Perú.

Mons. Quispe fue ordenado sacerdote en 2001. Fue vicario parroquial de San Jerónimo y San Antonio Abad en Cuzco; profesor de Ciencias Bíblicas en la Facultad Pontificia y Civil de Teología de Lima y vicario parroquial de Santa Beatriz, también en Lima.

Realizó estudios para la licenciatura en Teología Bíblica y luego para el doctorado en Ciencias Bíblicas en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.