“Las noticias negativas o las malas noticias generan más ruido, pero hay muchísimos testimonios de jóvenes comprometidos con la paz”, asegura el P. Jorge Atilano González Candia SJ, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz en México, abordando las noticias de crímenes y violencia en distintas partes del país.

“Hay muchísima gente interesada en la construcción de la paz, es más la gente que quiere la paz”, subraya.

El Diálogo Nacional por la Paz celebrará su segunda edición del 30 de enero al 1 de febrero en la universidad jesuita ITESO en Guadalajara, Jalisco, y contará con la participación de más de 1.000 líderes de distintas áreas, desde víctimas de la violencia hasta empresarios y autoridades públicas.

El evento surgió como una respuesta desde la Iglesia Católica ante la inclemente violencia que vive México, y que se hizo patente en el asesinato, en junio de 2022, de dos sacerdotes jesuitas —Javier Campos y Joaquín Mora—, ultimados dentro de su iglesia, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, cuando buscaban dar cobijo a un guía de turistas que también fue asesinado.

La primera edición del evento se realizó en Puebla en 2023, y tuvo entre sus frutos la creación de una “Agenda Nacional de Paz”, buscando “abrir horizontes de justicia y paz en este momento crítico de la historia de México”.

La “vocación” del Diálogo Nacional por la Paz, explica el P. González Candia, entrevistado por ACI Prensa el martes 27 de enero, es “que cada muerte, cada asesinato, es un llamado a unir esfuerzos para construir la paz”.

“Y vemos muchas voces, y eso nos da esperanza. Creo que hay esperanza porque hay muchos testimonios de gente comprometida a trabajar por la paz”, resalta.

El Diálogo Nacional por la Paz, subrayó el sacerdote jesuita, busca localizar, sistematizar y presentar las buenas prácticas que se realizan a lo largo del país. Esto se hará concreto en el evento de fines de enero: “en este segundo Diálogo Nacional por la Paz que vamos a tener en Guadalajara, vamos a presentar 18 metodologías de construcción de paz para el mundo empresarial, para los alcaldes, las policías, las escuelas, las iglesias, las familias, los vecinos, los colectivos de madres buscadoras”, dijo el P. González Candia.

La Iglesia Católica, “llamada a ser signo de esperanza”

El director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz subraya además que la Iglesia Católica “está llamada a ser signo de esperanza en un mundo de incertidumbres y de miedo”, recordando que en la Biblia aparece numerosas veces el mensaje de “no tengas miedo”.

“La Iglesia busca crear comunidad, crear esperanza, abrir puentes”, dice, así como “abrir espacios de diálogo entre empresarios, entre gobiernos y ciudadanos, entre familias buscadoras y gobiernos, entre jóvenes”.

Precisamente el Diálogo Nacional por la Paz es promovido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Dimensión Episcopal para los Laicos, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Compañía de Jesús (Jesuitas) México.

“Todos tenemos una responsabilidad”

El P. González Candia asegura que “todos tenemos una responsabilidad en la violencia que tenemos en México, y por lo tanto todos tenemos un compromiso por hacer”.

“Desde que yo insisto como padre de familia en que mi hijo estudie y trabaje para ser un buen ciudadano, estoy incentivando una perspectiva individual de la vida”, precisa, destacando que “hoy necesitamos recuperar muchos de los aprendizajes de los abuelos, que nos enseñaron el respeto, darle valor a la familia, a la comunidad, a la autoridad, a la honestidad, a la transparencia”.

Sobre lo avanzado por el Diálogo Nacional por la Paz en sus primeros tres años, el sacerdote jesuita resalta que “hay una Agenda Nacional de Paz, que recoge voces de todo el país y [presenta] una mirada común”.

“Hay unos compromisos por la paz firmados por 300 alcaldes, por los gobernadores que participaron en la elección pasada y la doctora Claudia Sheinbaum”, actual presidenta de México, así como “unos 250 proyectos en territorio trabajando por la paz”.

Además, hay actualmente “28 equipos estatales que están trabajando constantemente en sus lugares para la construcción de la paz”, añade.

De cara a los frutos esperados por la segunda edición del Diálogo Nacional por la Paz, su director ejecutivo destaca que confían en que “se fortalezcan las alianzas locales” y que “podamos acompañar esos procesos, que más gente se anime a colaborar, a dar de su tiempo para desarrollar las propuestas y que se genere mayor esperanza en el país de que es posible la paz”.

“Queremos que la paz se construya desde lo local y hay muchas autoridades municipales comprometidas en este movimiento y en el trabajo por la paz en general. Hay muchas iniciativas locales de paz que merece la pena dar a conocer, difundir más, para animar la esperanza en el país”, expresa.