24 de enero de 2026
Un incendio provocado se registró esta madrugada en una de las puertas de la histórica Catedral de Puebla (México), patrimonio de la humanidad, que fue controlado a tiempo por los bomberos y protección civil.

“La Arquidiócesis de Puebla lamenta profundamente los actos vandálicos ocurridos la madrugada de este sábado 24 de enero de 2026, en una de las puertas de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla, misma que es patrimonio espiritual, histórico y cultural de la humanidad”, señaló la arquidiócesis mexicana en un comunicado publicado hoy en su cuenta de Facebook.

Puerta afectada en la Catedral de Puebla. Crédito: Arquidiócesis de Puebla.
Al parecer, indica el texto, alrededor de las 2 de la madrugada dos sujetos ingresaron al atrio de la catedral tras saltar las rejas para luego aproximarse a una de las puertas e iniciar un incendio.

El comunicado precisa que “las unidades de Protección Civil, Bomberos y Policía acudieron al lugar e ingresaron al atrio para mitigar el incendio”, que pudo ser controlado rápidamente.

El texto de la arquidiócesis resalta asimismo que hasta el momento no hay detenidos por lo ocurrido.

“La Iglesia Angelopolitana agradece a las autoridades del Estado por la pronta intervención para apagar el fuego ocasionado, y a la vez reitera su llamado constante a ser artesanos de la paz y de la reconciliación y a regenerar el tejido social”, subraya el comunicado.

Para concluir, la arquidiócesis destaca que “cada una de las puertas de Catedral es signo de unidad, y al ser muy queridas para los poblanos, merecen consideración, respeto y cuidado”.

La Catedral de Puebla, dedicada a la Inmaculada Concepción, es una de las iglesias más importantes de México. Su construcción comenzó en 1575 y se consagró en 1649. Destaca por sus dos torres de casi 70 metros de altura, las más altas del país y por albergar una importante colección de arte sacro.

Reúne diversos estilos como el renacentista, el barroco y el neoclásico. En 1987 la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad.

