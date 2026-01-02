Un incendio ocurrido el 1 de enero destruyó un histórico edificio de una antigua iglesia católica neerlandesa en Ámsterdam, reduciendo en cuestión de horas a cenizas la mayor parte del famoso edificio de 150 años de antigüedad.

Según informes, los bomberos acudieron alrededor de la 1:00 de la madrugada del día de Año Nuevo a un incendio en la Vondelkerk, o Iglesia de Vondel, y las llamas acabaron consumiendo casi todo el edificio, dejando en su mayoría solo muros calcinados.

La histórica iglesia fue construida en 1880 por Pierre Cuypers, un célebre arquitecto neerlandés conocido por diseñar decenas de iglesias en los Países Bajos. Antiguamente perteneciente a la Diócesis de Haarlem-Ámsterdam, el edificio fue vendido en 1979 y desacralizado, un acto formal de la Iglesia mediante el cual se retira el carácter sagrado del templo, de modo que ya no se considera un espacio sagrado dedicado al culto divino. Tras un siglo de uso como espacio sagrado, el edificio fue finalmente renovado para funcionar como lugar para eventos.

El propietario del inmueble, Stadsherstel Amsterdam (“Restauración Urbana de Ámsterdam”), informó en un comunicado que el incendio provocó el colapso de la torre de la iglesia sobre la nave. Las fotografías muestran que, hasta el 2 de enero, el edificio estaba completamente devastado por el fuego.

“La pérdida de esta hermosa iglesia nos conmueve a todos. Nuestros pensamientos están con los vecinos del lugar, los inquilinos habituales de la iglesia que han perdido su lugar de trabajo y con las personas que habían reservado la Vondelkerk para su boda, una fiesta empresarial, un concierto u otros momentos especiales”, afirmó el grupo de restauración.

“Estamos haciendo todo lo posible para ver cómo podemos ayudarlos en los próximos días”, añadió el grupo. La organización también indicó que lanzará una campaña de financiación colectiva para ayudar a restaurar el edificio.

No se conocía de inmediato la causa del incendio. No se reportaron muertos ni heridos.

La noticia se produce poco después de un incendio mortal en Suiza que causó la muerte de decenas de personas en una estación de esquí en Crans-Montana.

El Papa León XIV expresó su pesar por el incendio en Suiza en un telegrama dirigido al obispo de Sion, Jean-Marie Lovey, ofreciendo oraciones “para que el Señor acoja a los fallecidos en su morada de paz y de luz, y sostenga el ánimo de quienes sufren en su corazón o en su cuerpo”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



